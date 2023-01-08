Survivor için Dominik'e giden Berdan Mardini'den güldüren sözler: Valizime jartiyer ve sütyen koydum - Son Dakika
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Survivor için Dominik'e giden Berdan Mardini'den güldüren sözler: Valizime jartiyer ve sütyen koydum

09.01.2023 08:47
Survivor için Dominik'e giden Berdan Mardini'den güldüren sözler: Valizime jartiyer ve sütyen koydum

Berdan Mardini, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda Survivor'a gideceğini açıklayan Mardini, Dominik'e doğru yola çıkmak için geldiği havalimanında, gazeteciler ile karşılaşınca onları kırmadan sorularını yanıtladı.

Mustafa Topaloğlu ile gitmeliydim aslında diyen Berdan Mardini, "Adaya düşsem yanıma koyacağım şeylerden birisi tayt olurdu bir de Mustafa Topaloğlu olurdu. Jartiyer koydum, sutyen koydum, sabahlık koydum" diyerek kahkaha attı.
"BEN YORUMLAR İLE EĞLENİYORUM VE GÜLÜYORUM"
Son zamanlarda sosyal medyada spor yaparken tayt giydiği paylaşımları ile gündeme gelen ve çok konuşulan Mardini, "Ada'ya giderken tayt koydum tabii ki, neden koymayayım. "Berdan Taytini" yapsak kimse giymez ama." diyerek ekledi, "Ben yorumlar ile eğleniyorum ve gülüyorum ya. Beni alay konusu yapmaya çalışıyorlar ama aslında ben onlarla kafa buluyorum. Hakaret konusuna varmadığı sürece kendimi biliyorum. Ben bir erkeğim, kadın değilim. Giyebileceğim şeyler var, giymeyeceğim şeyler var. Kendimi biliyorum yani. Benim için sorun yok. Konuşmak isteyen konuşsun." dedi.
"SİRMARDİNİ"
Survivor'ın bu seneki kadrosunda bulunan yarışmacılar ve kazanma planı hakkında da konuşan Berdan Mardini, "Hiç kimseden korkum yok. Gayet de yaşça büyüğüm herkesten. Saygı ve sevgi çerçevesinde bir yarışma olsun inşallah. Evden çıkarken beni ağlattılar. Hapishaneye gitmiyoruz yani. Dizi setine gidiyorum gibi düşünüyorum. Çocuklarımız ve kendi geleceğimiz için bir kazanç sağlayacağız. Özlediğimde de kimse için ağlayacağımı zannetmiyorum. Bazı yarışmacılar her şeye ağlıyorlar ya ona da uyuz oluyorum, işi biliceksin. Survivor eşittir SirMardini" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin
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Mustafa Topaloğlu, Berdan Mardini, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor için Dominik'e giden Berdan Mardini'den güldüren sözler: Valizime jartiyer ve sütyen koydum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor için Dominik'e giden Berdan Mardini'den güldüren sözler: Valizime jartiyer ve sütyen koydum - Son Dakika
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