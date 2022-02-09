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Berfu Yenenler isyan etti: Elektrik içmişiz bu ay herhalde - Son Dakika

Berfu Yenenler isyan etti: Elektrik içmişiz bu ay herhalde

09.02.2022 08:53
Berfu Yenenler isyan etti: Elektrik içmişiz bu ay herhalde

2019 senesinde evlenen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, 2 çocukları beraber kütük evlerinde yaşıyor. Berfu Yenenler, elektriğe gelen zam sonrası faturasını paylaşarak, "Elektrik içmişiz bu ay herhalde" dedi.

Ünlü isimler evlerine gelen elektrik faturalarına tepki göstermeye devam ediyor. Elektrik faturasını paylaşan ünlüler kervanına, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler de eklendi.

"ELEKTRİK İÇMİŞİZ"

Elektrik faturalarına bir tepki Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den geldi. Yenenler, 7 bin 257 TL gelen faturayı paylaşarak, ''Elektrik içmişiz bu ay herhalde'' sözleriyle sitem etti.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti, 10 milyon TL değerindeki kütük evlerinin başına gelenlerle gündeme gelmişti. Yenenler çiftinin Kemerburgaz'daki kütük evini eşek arıları ve tilkiler basmış; yangın tehlikesi atlatan eve, bir de yarasalar yuva yapmıştı.

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Berfu Yenenler, Eser Yenenler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berfu Yenenler isyan etti: Elektrik içmişiz bu ay herhalde - Son Dakika Magazin


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