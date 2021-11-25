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Bergen film setinden kadına yönelik şiddete Bergen'in şarkısıyla tepki: Sen affetsen ben affetmem - Son Dakika

Bergen film setinden kadına yönelik şiddete Bergen'in şarkısıyla tepki: Sen affetsen ben affetmem

25.11.2021 14:51

Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü paylaştığı Bergen filminin setinden '25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'ne özel bir video paylaşıldı.

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı "Bergen" film ekibi, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününe destek verdi. Film ekibi, Bergen'in şarkısı olan "Sen Affetsen Ben Affetmem" pankartını taşıyarak şarkıyı söyledi.

Farah Zeynep Abdullah'ın yanı sıra Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrolleri paylaşacağı filmde ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin rol alıyor. Filmin müzikleri ise sanatçı Mazlum Çimen'e ait.

Bergen film setinden kadına yönelik şiddete Bergen'in şarkısıyla tepki: Sen affetsen ben affetmem

Bergen, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bergen film setinden kadına yönelik şiddete Bergen'in şarkısıyla tepki: Sen affetsen ben affetmem - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bergen film setinden kadına yönelik şiddete Bergen'in şarkısıyla tepki: Sen affetsen ben affetmem - Son Dakika
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