Bestemsu Özdemir: Anne terliği yemeyen yok, dayak cennetten çıkma! - Son Dakika
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Bestemsu Özdemir: Anne terliği yemeyen yok, dayak cennetten çıkma!

Bestemsu Özdemir: Anne terliği yemeyen yok, dayak cennetten çıkma!
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Oyuncu Bestemsu Özdemir, "Anne terliği yemeyen yoktur bizim nesilde" sözlerinin ardından "Dayak cennetten çıkma" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, annelik deneyimlerini paylaşırken kariyerinde ise kalıcı olmayı hedeflediğini söyledi.

Oyuncu Bestemsu Özdemir oğlu henüz 17 günlükken setler gittiğini söyledi. Oyuncu, hem anneliği hem de oyunculuk kariyerini birlikte sürdürdüğünü anlattı.

Bestemsu Özdemir: Anne terliği yemeyen yok, dayak cennetten çıkma!

Kendisini "işkolik" olarak tanımlayan yetenekli oyuncu, "Oğlum şimdi 6 aylık oldu, setlere ve seyahatlere birlikte gidiyoruz" dedi.

"Mecbur kalırsanız anne terliğine başvurur musunuz?" sorusuna esprili bir yanıt veren Özdemir, "Başvururum. Şimdi çok çarpıcı bir açıklama yapıp 'Dayak cennetten çıkma' diyeceğim. Gerçekten anne terliği yemeyen yoktur bizim nesilde özellikle. Güzeldir, çünkü çok da isabet ettirmez anne, kıyamaz çünkü. Ben de anne terliği yedim. İsabet ettirmiyordu ama. Vicdanlı bir kadındı kendisi" ifadelerini kullandı.

Bestemsu Özdemir: Anne terliği yemeyen yok, dayak cennetten çıkma!

Oğlu Sarp Marco'nun yüzünü lazer yöntemiyle üzerine işlettirdiği kolyesini hiç çıkarmadığını belirten oyuncu, "Kolyemi hiç çıkarmıyorum, oğlum hep benimle" diyerek annelik duygusunu dile getirdi.

Bestemsu Özdemir: Anne terliği yemeyen yok, dayak cennetten çıkma!

BEN KAPLUMBAĞAYIM, TAVŞAN DEĞİL

Son olarak İnci Taneleri dizisinde rol alan Özdemir, oyunculuk kariyerine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sektörde 11 yılı geride bıraktığını belirten oyuncu, birçok meslektaşının yalnızca yeni bir proje beklediğini söyledi.

Bestemsu Özdemir: Anne terliği yemeyen yok, dayak cennetten çıkma!

Kendisini "kaplumbağa" olarak tanımlayan Özdemir, "Ben biraz kendime kaplumbağa diyorum o yönden. Tavşan değilim ben. O yarıştaki tavşanlardan olmayı hiçbir zaman tercih etmedim" dedi.

“ADIMIN BİLİNMESİNİ İSTİYORUM”

Uzun yıllar sonra da adının anılmasını istediğini vurgulayan oyuncu, "Benim derdim 80-90 yaşında da Ayşen Gruda gibi kalıcı olmak. O jenerasyon gibi adımın bilinmesini istiyorum. 'Ya bu kadın da ne oyunlar oynamış, ne sahnelerde oynamış, şuna bakın hadi örnek alalım' diyecekleri bir oyuncu olmak istiyorum" sözleriyle mesleğe bakışını anlattı.

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Son Dakika Magazin Bestemsu Özdemir: Anne terliği yemeyen yok, dayak cennetten çıkma! - Son Dakika

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