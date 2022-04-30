Beta Berk Bayındır'ın Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı! - Son Dakika
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Beta Berk Bayındır'ın Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

30.04.2022 11:07
Beta Berk Bayındır'ın Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

'Beta' lakabıyla tanınan 31 yaşındaki rapçi Berk Bayındır, yaşadığı rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybetti. Bayındır'ın ölümü sonrası kız arkadaşı Simla Ener'den duygusal bir paylaşım geldi. İşte Bayındır'ın son fotoğrafı...

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta yaşayan "Beta" lakaplı 31 yaşındaki ünlü rapçi Berk Bayındır, geçtiğimiz hafta, yaşadığı rezidansın 8. katındaki dairesinin camından aşağı düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çevredeki yurttaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu'na götürüldü.

"BALKON DEMİRLERİNDEN SARKARKEN GÖRDÜM"

Büyük bir üzüntü yaşayan rapçi Berk Bayındır'ın kız arkadaşı Simla Ener ise, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımızda Berk'in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" dedi.

"KIZ ARKADAŞIYLA VEYA AİLESİYLE SORUNU VARDI"

Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, "Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8'inci kattan düşmüş. Kendisi pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü" dedi. (İHA)

BETA'NIN SON FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beta'nın ölmeden önceki son fotoğrafını yayınladı.

Ener, yaptığı hüzünlü paylaşıma "24.04.2022 Son akşam yemeği. Son fotoğraf. Güzel uyu canım Berk'im" notunu düşerek yürekleri dağladı.

'BETA' LAKAPLI BERK BAYINDIR KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Beta Berk Bayındır 9 Eylül 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Kadir Has Üniversitesi'nin Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. Bayındır, dijital ortamda çalınan şarkıları ile; 2006 yılında dinleyici kitlesini edinmeye başladı.

"Beta" lakaplı 31 yaşındaki ünlü rapçi Berk Bayındır, 25 Nisan 2022 sabahı İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansın 8. katındaki dairesinin camından aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Berk Bayındır, 'Otuz', 'Pardon Aşkım', 'Dolunay', 'Kulak' ve 'Aldattın Değil mi?' başta olmak üzere çok sayıda sevilen şarkıyı seslendirmiştir.

SİMLA ENER KİMDİR?

Yaşadığı rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybeden 'Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır'ın sevgilisi olan Simla Ener, sosyal medyada merak konusu oldu. Simla Eren, 4 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Simla Ener, İstanbul Aydın Üniversitesi Oyunculuk ve Drama bölümünden mezun olmuştur.

Beta Berk Bayındır'ın Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
Beta Berk Bayındır'ın Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
Beta Berk Bayındır'ın Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
Beta Berk Bayındır'ın Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
Beta Berk Bayındır'ın Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
Beta Berk Bayındır'ın Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
Beta Berk Bayındır'ın Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
Beta Berk Bayındır'ın Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Beta Berk Bayındır'ın Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı! - Son Dakika


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