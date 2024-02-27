Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show müjdesi: Nisan ayında başlıyoruz - Son Dakika
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Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show müjdesi: Nisan ayında başlıyoruz

Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.

27.02.2024 16:12  Güncelleme: 16:35
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Acun Ilıcalı katıldığı bir YouTube programında Beyaz Show'un geri döneceğinin müjdesini vermişti. Ilıcalı'dan sonra yaptığı açıklamada güzel haberi doğrulayan Beyazıt Öztürk, son açıklamasında çekimlerin nisan ayında başlayacağını duyurdu.

SÜRPRİZLERLE GERİ DÖNÜYOR

Önceki sabah yürüyüş yaparken Aramızda Kalmasın ekibi tarafından görüntülenen başarılı sunucu Beyazıt Öztürk, "Her şey yolunda iyiyim. Yalnız olduğum için mutfakta iyiyim. Beyaz Show nisan ayında başlayacak. Tam tarihi ve sürprizleri açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Öztürk, daha önce programla ilgili yaptığı açıklamada "Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show müjdesi: Nisan ayında başlıyoruz
Beyazıt Öztürk\'ten Beyaz Show müjdesi: Nisan ayında başlıyoruz

Beyazıt Öztürk, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show müjdesi: Nisan ayında başlıyoruz - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Semih Aydın: Bekliyoruz 0 0 Yanıtla
  • Murat Gunduz: Yeter artik beyaz evinde otur. Girme 85 nci kez Beyaz Showa. 0 0 Yanıtla

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