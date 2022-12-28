Bir dönemin efsane ismi Kenan Işık, 2014 yılında spor salonunda düşerek başını yere vurdu. 4 saat süren ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatan Işık, 8 yıl önce girdiği komadan çıkamadı. Sevilen oyuncunun eşi Beril Işık, Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında sevindiren haberi verdi.
Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin, "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor" ifadelerini kullandı.
Haber Global'de yer alan bilgiye göre Işık'ın artık gözleriyle iletişim kurabildiğini söyleyen eşi, "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" dedi.
Son Dakika › Magazin › 8 yıl önce komaya giren Kenan Işık ile ilgili güzel haberi eşi verdi - Son Dakika