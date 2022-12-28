8 yıl önce komaya giren Kenan Işık ile ilgili güzel haberi eşi verdi

Geçirdiği beyin kanaması sonucu 8 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili mutlu eden bir haber geldi. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, "Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" açıklamalarını yaptı.

Bir dönemin efsane ismi Kenan Işık, 2014 yılında spor salonunda düşerek başını yere vurdu. 4 saat süren ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatan Işık, 8 yıl önce girdiği komadan çıkamadı. Sevilen oyuncunun eşi Beril Işık, Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında sevindiren haberi verdi. "BAKIŞLARIYLA ÇEVRESİNDEKİLERİ TAKİP EDEBİLİYOR" Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin, "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor" ifadelerini kullandı. "ARTIK DİK DURABİLİYOR" Haber Global'de yer alan bilgiye göre Işık'ın artık gözleriyle iletişim kurabildiğini söyleyen eşi, "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" dedi.

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