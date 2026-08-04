Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik... - Son Dakika
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Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...
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Beyza'nın Sercan'ın olduğu adaya kaçmasıyla başlayan olaylarla ilgili sessizliğini bozan Sercan Yıldırım, olayın duygusal bir yakınlaşma olmadığını belirterek "Herkes gibi ben de dışarıdan bir şeyler çalmıştım, erzak falan ayarlamıştım. Beyza yanıma gelince onunla da paylaştım. Eğer o ara bunu Acun abiye söyleseydik ben direkt ceza yiyecektim" dedi.

Survivor’ın en çok konuşulan konularından biri olan Sercan Yıldırım ve Beyza arasındaki "gece yarısı adalar arası yüzme" olayına ilişkin Sercan Yıldırım aylar sonra açıklama yaptı. Hakkında çıkan duygusal yakınlaşma iddialarını yalanlayan Yıldırım, olayın arkasındaki bilinmeyen gerçeği ilk kez açıkladı.

"BEYZA BENİ KORUMAK İÇİN RİSKE GİRDİ"

Yarışma döneminde Beyza'nın gece yarısı yüzerek Sercan'ın adasına gitmesi gündeme bomba gibi düşmüş, bu hamlenin ardından Beyza'nın erkek arkadaşından ayrıldığı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili yayınladığı videoda olayın bambaşka yerlere çekilmesinden rahatsız olduğunu vurgulayan Sercan Yıldırım, gerçeğin duygusal bir bağ değil, birlikte kuralları çiğnemeleri olduğunu belirtti.

"DIŞARIDAN BİR ŞEYLER ÇALMIŞTIM"

Aralarında sadece güzel bir arkadaşlık olduğunu söyleyen eski futbolcu, adadaki kural ihlalini ve yaşanan sürecin arka planını şu sözlerle ifade etti: "Beyza konusu acayip saçma sapan yerlere çekildi, gerçekten canımı çok sıkıyor. Adada zor şartlardaydık, iyi anlaştık, güzel bir arkadaşlığımız oldu. Olayın aslı şu: Herkes gibi ben de dışarıdan bir şeyler çalmıştım, erzak falan ayarlamıştım.

"ACUN ABİYE SÖYLESEYDİK BEN CEZA YİYECEKTİM"

Beyza yanıma gelince onunla da paylaştım. Eğer o ara bunu Acun abiye söyleseydik ben direkt ceza yiyecektim. Beyza da beni ele vermemek, beni korumak için çok fazla konuşamadı, derdini anlatamadı."

Sercan Yıldırım, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik... - Son Dakika

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