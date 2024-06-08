BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi ile İstanbul Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi ile İstanbul Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Reşat Bahat, üniversite ile olan bu iş birliğinin iki taraf içinde büyük önem taşıdığını belirtti. Bahat, hastanenin bilime ve fakülteye katkı sağlayacağını ve bu iş birliğinin büyük değer yaratacağını dile getirdi. Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, bu iş birliğinden ve BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi ailesine dahil olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. İki kurumun ortak projeler geliştirmeyi hedeflediğini belirten Uysal, bu iş birliğinin ulusal ve uluslararası platformlarda güç birliği sağlayacağını vurguladı. Protokol kapsamında, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, intörn eğitimi, iş başında mesleki uygulamalar ve stajlarını BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi'nde gerçekleştirebilecekler. İki kurum, gelecekte daha fazla iş birliği ve gelişme hedefliyor.

08.06.2024 23:16
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BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Reşat Bahat, üniversite ile olan bu iş birliğinin iki taraf içinde büyük önem taşıdığını belirtti. Bahat, hastanenin bilime ve fakülteye katkı sağlayacağını ve bu iş birliğinin büyük değer yaratacağını dile getirdi.

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, bu iş birliğinden ve BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi ailesine dahil olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. İki kurumun ortak projeler geliştirmeyi hedeflediğini belirten Uysal, bu iş birliğinin ulusal ve uluslararası platformlarda güç birliği sağlayacağını vurguladı.

Protokol kapsamında, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, intörn eğitimi, iş başında mesleki uygulamalar ve stajlarını BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi'nde gerçekleştirebilecekler. İki kurum, gelecekte daha fazla iş birliği ve gelişme hedefliyor.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi ile İstanbul Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi ile İstanbul Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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