Konser sonrası genç sanatçıya çiçek takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, konsere katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti. - KOCAELİ

Gebze Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi. Konser alanını adeta hınca hınç dolduran vatandaşlar, Sonses'in seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara eşlik etti. Konsere Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı. Liseyi dereceyle bitiren gençlere, konser öncesi ödül takdim eden Başkan Büyükgöz, bundan sonraki öğrenim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Magazin › Bilal Sonses, sevilen şarkılarını Gebzeliler için seslendirdi - Son Dakika

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