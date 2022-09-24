TikTok hesabında yayın açan Mehmet Ali Erbil, dans eden kadını ağzı açık izledi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya platformu TikTok'tan yaptığı yayınlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak yayına bağlanan ve dans eden genç kadını ağzı açık izleyen Erbil'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

CEM YILMAZ'I HEDEF ALMIŞTI

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri serisini hedef alarak "Erşan Kuneri'yi erkek halimle izleyemedim. Tamamıyla küfür üzerine kurulu bir film. Benim hiç ekranda küfür ettiğim yoktur, bunu kimse söyleyemez" ifadelerine yer vermişti.