Bir Lahmacun Yedi! Dünyası Değişti - Son Dakika

Genç oyuncu Özlem Maden, son dönemde kendisinin çektiği parodilerle adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Özlem Maden, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından gelinlikle lahmacun yerken video paylaşmıştı.

Gelinlikle lahmacun yerken video paylaşan Maden, evlilik baskısından bunaldığı için bunu yaptığını söyledi.

PARTNERİ BİLAL ÇATALÇEKİÇ

Aşk Bir Hayal, Siya Mem-u Zin, Aşkın Bedeli, Karagül ve son olarak TRT'de yayınlanan 'Benim Adım Melek' dizisiyle ekranlara gelen oyuncunun işleri bu videonun ardından açıldı. Tiyatro teklifini kabul eden Maden, 23 Mart'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde 'Hadi Uyu Artık' oyununu Bilal Çatalçekiç ile sahneleyecek.

EVLİLİK BASKINI ANLATMAYA ÇALIŞTIM

Oyuncu şöyle gelinlikle lahmacun yediği fotoğrafla ilgili şöyle konuştu: "Ben genç kızlara ailesi ve arkadaşları tarafından yapılan evlilik baskısını anlatmak için o videoyu çektim. O videoda ne yaparsanız yapın lahmacun yerken bile bu baskı size yapılır vurgusunu anlatıyor."

YÜZLERCE EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM

Sözlerine devam eden Özlem Maden "Bu videoyu paylaşınca sosyal medyadan yine yüzlerce evlenme teklifi aldım ama kimse kimseye baskı yapmasın. Evlenmek için evlenilmez. Baskıyla yapılan evlilikler hüsranla biter." dedi.