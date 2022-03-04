Bir Lahmacun Yedi! Dünyası Değişti - Son Dakika
Üye Girişi

Bir Lahmacun Yedi! Dünyası Değişti

04.03.2022 23:26
Bir Lahmacun Yedi! Dünyası Değişti

Sosyal medya hesabından gelinlikle lahmacun yerken video paylaşan ünlü oyuncu Özlem Maden'in işleri açıldı. Birçok teklif alan Maden 'Hadi Uyu Artık' adlı tiyatro oyununa 'Evet' dedi. Oyuncu, 23 Mart'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyircinin karşısına çıkacak.

Genç oyuncu Özlem Maden, son dönemde kendisinin çektiği parodilerle adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Özlem Maden, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından gelinlikle lahmacun yerken video paylaşmıştı.

Gelinlikle lahmacun yerken video paylaşan Maden, evlilik baskısından bunaldığı için bunu yaptığını söyledi.

PARTNERİ BİLAL ÇATALÇEKİÇ

Aşk Bir Hayal, Siya Mem-u Zin, Aşkın Bedeli, Karagül ve son olarak TRT'de yayınlanan 'Benim Adım Melek' dizisiyle ekranlara gelen oyuncunun işleri bu videonun ardından açıldı. Tiyatro teklifini kabul eden Maden, 23 Mart'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde 'Hadi Uyu Artık' oyununu Bilal Çatalçekiç ile sahneleyecek.

EVLİLİK BASKINI ANLATMAYA ÇALIŞTIM

Oyuncu şöyle gelinlikle lahmacun yediği fotoğrafla ilgili şöyle konuştu: "Ben genç kızlara ailesi ve arkadaşları tarafından yapılan evlilik baskısını anlatmak için o videoyu çektim. O videoda ne yaparsanız yapın lahmacun yerken bile bu baskı size yapılır vurgusunu anlatıyor."

YÜZLERCE EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM

Sözlerine devam eden Özlem Maden "Bu videoyu paylaşınca sosyal medyadan yine yüzlerce evlenme teklifi aldım ama kimse kimseye baskı yapmasın. Evlenmek için evlenilmez. Baskıyla yapılan evlilikler hüsranla biter." dedi.

YORUMLAR
500
Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yayılan asılsız görselleri derledik! İşte o yalan haberler Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yayılan asılsız görselleri derledik! İşte o yalan haberler

23 Mart, Evlilik, Medya, Maden, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bir Lahmacun Yedi! Dünyası Değişti - Son Dakika


Son Dakika
23:10 Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı
23:07 24 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu! Kaleme aldığı mektup incelemeye alındı
22:52 Rusya'dan yaptırımlara karşı hamle geldi! Facebook'a erişim engellendi
22:45 Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı
22:14 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
21:56 Rusya ve Ukrayna Türkiye'de mi görüşecek? Bakan Çavuşoğlu'nun çağrısına Rusya'dan destek geldi
21:47 Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa kime oy vereceğini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı üzerinden tercih yaptı
21:40 MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, savaşa sessiz kalan hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'u eleştirdi: Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın
21:26 Isparta'da bir ayda iki kere elektrik kesintisi yaşandı! 3 kişi görevinden alındı
20:57 Ukrayna'nın tam teşekküllü işgal edileceğini söyledi! Zelenski, vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 23:33:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bir Lahmacun Yedi! Dünyası Değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement