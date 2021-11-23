Bir zamanlar arabesk dünyasının ünlü ismiydi! Ercan Turgut hayatını kaybetti

13 yaşında müzik hayatına başlayan ve güçlü sesiyle bir döneme damgasını vuran Ercan Turgut'tan acı haber geldi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Ercan Turgut bugün yaşamını yitirdi.

"ATEŞ DÜŞTÜ İÇİME"

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak meslektaşı Ercan Turgut'un ölüm haberini duyuran sanatçı Semiha Yankı, "Olmadı be Ercan... Çok erken çok. Ateş düştü içime. Huzurla uyu yoldaşım... Ahhh ahhh" ifadelerini kullandı.

ERCAN TURGUT KİMDİR?

Ercan Turgut, 7 Ekim 1952 senesinde Malatya'da dünyaya geldi. Güçlü sesiyle dikkat çeken Turgut, müzik hayatına 13 yaşında başladı. Turgut, 1974 yılında "Olur Böyle Şey/ Gülme Sakın Komşuna" adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturdu.