Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Fikret, Züleyha'nın Hakan'la barıştığını öğrenince ne yapacak? - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Fikret, Züleyha'nın Hakan'la barıştığını öğrenince ne yapacak?

21.04.2022 15:24

Bu akşam 133. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın Çolak Ağa'ya teslim etmediği Şermin, Betül'ü bulması için Züleyha'dan yardım ister.

Başrollerinde Hilal altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı'nın yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret, hislerini Züleyha'ya açmaya hazırlanırken Züleyha'nın Hakan'la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Aralarındaki sorunları çözen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi için başvuru yapar. Züleyha'nın Hakan'la barıştığını bilmeyen ve ölümden dönmenin de etkisi ile zaman kaybetmek istemeyen Fikret, hislerini Züleyha'ya açmaya hazırlanırken Züleyha'nın Hakan'la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşar.

Züleyha'nın Çolak Ağa'ya teslim etmediği Şermin, Betül'ü bulması için Züleyha'dan yardım ister. Züleyha sürpriz hamlesiyle Çolak Ağa'yı köşeye sıkıştırınca, Çolak Ağa da Züleyha'yı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.

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Bir Zamanlar Çukurova, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Fikret, Züleyha'nın Hakan'la barıştığını öğrenince ne yapacak? - Son Dakika


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