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Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Çukurova halkını nasıl etkileyecek? - Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Çukurova halkını nasıl etkileyecek?

04.02.2022 11:12
Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Çukurova halkını nasıl etkileyecek?

Heyecanlı sahneleriyle dün akşama damga vuran Bir Zamanlar Çukurova'da huğların talan edildiğini öğrenen Züleyha, Çolak'ın karşısına çıkıp hesap sorması Çukurova halkını mesut eder.

Hilal Altınbilek ,Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol ve Hülya Darcan gibi isimlerin yer aldığı dizi dün akşama damga vurdu. Züleyha'nın mücadelesi herkesin dikkati çekmektedir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Fikret, Abdülkadir'i kaçırıyor

Fikret, Lütfiye ve Züleyha'yı atlatmayı başarıp Abdülkadir'in peşine düşer ve onu kaçırıp bir orman kulübesine götürür. Abdülkadir, Fikret'in elinden kurtulamayacağını anlayınca yalanlar uydurup yalvarmaya başlar. Abdülkadir'in sözlerine kulak asmayan Fikret, intikam için farklı bir yol seçer.

Çolak, Züleyha'ya karşı taktik değiştiriyor

Huğların talan edildiğini öğrenen Züleyha, Çolak'ın karşısına çıkıp hesap sorar. Züleyha'nın cesareti Çukurova'da takdir toplarken, Çolak, Züleyha'yı yıldıramayacağını anlayınca taktik değiştirir. Fikret ve Hakan huğlarda yardım dağıtırken Özhan da adamlarıyla gelip herkesi şaşırtan bir hamle yapar.

Çukurova'da Züleyha için zor günler yaklaşıyor

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Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Çukurova halkını nasıl etkileyecek? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Çukurova halkını nasıl etkileyecek? - Son Dakika
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