Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yayınlandı! Züleyha, Hakan'la ilgili gerçeği öğrendi! - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yayınlandı! Züleyha, Hakan'la ilgili gerçeği öğrendi!

11.03.2022 08:27
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yayınlandı! Züleyha, Hakan'la ilgili gerçeği öğrendi!

Her perşembe sevenlerinin karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 10 Mart tarihli 127. son bölümünde yaralanan Fikret'i Hakan'ın kurtarması dikkat çekerken, Çukurova'ya geri dönen Fikret'in Hakan Gümüşoğlu'yla ilgili bilgi bulamadığını söylemesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Züleyha, Hakan'la evlenme kararı alırken tüm gerçeği gazetedeki eski bir haberle öğrenmesi ekranlara damga vurdu.

Yaralanan Fikret'i hastaneye yetiştirmeyi başaran Hakan, yolda Çetin ve Fikret'in gerçek kimliğini öğrendiğini fark eder. Züleyha, endişe içinde Hakan ve Fikret'ten gelecek haberi beklemektedir. Hakan sırrının Fikret tarafından öğrenilmesinden endişelidir.

Fikret konağa sağ salim dönünce başta Züleyha olmak üzere herkes çok sevinir. Fikret, Hakan Gümüşoğlu'yla ilgili bilgi bulamadığını söyleyerek Hakan'ın sırrını açık etmez ve hayatını Mehmet Kara'ya borçlu olduğunu açıklar.

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yayınlandı! Züleyha, Hakan'la ilgili gerçeği öğrendi!

Hakan'la ilgili kararını veren Züleyha, Hakan'la konuşur ve bir an önce evlenmeye karar verirler. Züleyha, 15 günlük bir Avrupa deniz turu bulur ve çocukları da yanına alıp Hakan'la açık denizde evlenmeyi planlar. Hakan bu plana çok mutlu olur ancak iki gün sonra kalkacak gemiye binmek konusunda endişeleri vardır… Züleyha dizinin son sahnesinde Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenir.

YORUMLAR
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Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm bu akşam ekranlarda! Hakan sırrının ortaya çıkmasından korkuyor! Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm bu akşam ekranlarda! Hakan sırrının ortaya çıkmasından korkuyor!

Bir Zamanlar Çukurova, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yayınlandı! Züleyha, Hakan'la ilgili gerçeği öğrendi! - Son Dakika


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