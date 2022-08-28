Seyirciler büyük bir merakla Ajda'nın sahne almasını beklerken, sahne arkasında Cenk Eren 76 yaşındaki şarkıcının yanına giderek önce "İyi Sahneler" dileğinde bulundu ve ardından onu kendine çekerek dudaklarından öptü.

Bodrum 'da sahneye çıkan Cenk Eren kendi programı sonrası kulisinden ayrılarak sahne arkasına geçen ve sahneye çıkmaya hazırlanan Ajda Pekkan 'a eşlik etti.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika › Magazin › Cenk Eren ile 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın kasedi ortaya çıktı - Son Dakika

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