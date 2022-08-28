Cenk Eren ile 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın kasedi ortaya çıktı - Son Dakika
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Cenk Eren ile 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın kasedi ortaya çıktı

28.08.2022 20:37

Magazin alemi bu kasedi konuşacak. Bodrum'da sahne alan Cenk Eren ve Ajda Pekkan gündem olmaya başardı. Cenk Eren, kendisinden sonra sahneye çıkacak olan 76 yaşındaki Pekkan'ı dudağından öptü.

Bodrum'da sahneye çıkan Cenk Eren kendi programı sonrası kulisinden ayrılarak sahne arkasına geçen ve sahneye çıkmaya hazırlanan Ajda Pekkan'a eşlik etti.

KENDİNE ÇEKEREK DUDAKLARINDAN ÖPTÜ

Seyirciler büyük bir merakla Ajda'nın sahne almasını beklerken, sahne arkasında Cenk Eren 76 yaşındaki şarkıcının yanına giderek önce "İyi Sahneler" dileğinde bulundu ve ardından onu kendine çekerek dudaklarından öptü.

AJDA ŞARKILARINI SÖYLEDİ

Kameralarıma yansıyan bu görüntüden sonra Ajda Pekkan sahneye çıktı ve dinleyicilere şarkılarını söyledi.

Magazin camiası bu kaydı konuşacak! Cenk Eren, Ajda Pekkan'ı dudağından böyle öptü
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Kaynak: Magazinkolik

Ajda Pekkan, Cenk Eren, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cenk Eren ile 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın kasedi ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cenk Eren ile 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın kasedi ortaya çıktı - Son Dakika
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