Leyla ile Mecnun dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkan Ali Atay, bu yoğun dönemde çocukları Fikret Ali ile çok zaman geçirmediklerinden yakınırken "Fikret Ali kusura bakmayacak. Artık onun için çalışıyoruz sonuçta. Güzel iki proje geldi onları kaçıramazdım" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'nın doğum günü partisine Nur Fettahoğlu, Enis Arıkan, Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimler katıldı.

Nur Fettahoğlu tercih ettiği mini elbiseyle geceye damga vurdu.