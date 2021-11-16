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Boşanma kararı aldılar! İşte ayrılık sebebi... - Son Dakika

Boşanma kararı aldılar! İşte ayrılık sebebi...

16.11.2021 13:29
Boşanma kararı aldılar! İşte ayrılık sebebi...

2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturan eski futbolcu Ahmet Dursun, boşanma kararı aldıklarını açıkladı. İşte detaylar...

Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ, 2019 yılında Paris'te evlenmişti.

Çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya geldi.

Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı.

Ahmet Dursun, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada "Farklı karakterlerdeyiz, fikir ayrılığı yaşadık" dedi.

Asena Demirbağ ise "Boşanmaya gönlüm razı değil" diye konuştu.

Boşanma kararı aldılar! İşte ayrılık sebebi...
Boşanma kararı aldılar! İşte ayrılık sebebi...
Boşanma kararı aldılar! İşte ayrılık sebebi...
Boşanma kararı aldılar! İşte ayrılık sebebi...

Ahmet Dursun, Boşanma, Evlilik, Paris, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Boşanma kararı aldılar! İşte ayrılık sebebi... - Son Dakika Magazin


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