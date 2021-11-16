Boşanma kararı aldılar! İşte ayrılık sebebi...

Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ, 2019 yılında Paris'te evlenmişti.

Çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya geldi.

Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı.

Ahmet Dursun, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada "Farklı karakterlerdeyiz, fikir ayrılığı yaşadık" dedi.

Asena Demirbağ ise "Boşanmaya gönlüm razı değil" diye konuştu.