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Boşanma sebebi şok etmişti! Astroloji davası sonuçlandı... - Son Dakika

Boşanma sebebi şok etmişti! Astroloji davası sonuçlandı...

15.11.2021 11:29
Boşanma sebebi şok etmişti! Astroloji davası sonuçlandı...

Futbolcu Özer Hurmacı ile 6 yıllık eşi Mihriban Hurmacı arasındaki nafaka davası sonuçlandı. Futbolcu Özer Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak "Beni aldatıyorsun" diye kendisine baskı yapan eşine boşanma davası açmıştı. Mahkeme, Özer Hurmacı'nın eski eşine aylık 52 bin 500 TL tedbir nafakası ödemesine karar verdi.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'da top koşturan Özer Hurmacı, 2015'te Mihriban Hurmacı'yla evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Özer Hurmacı geçtiğimiz aylarda İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açtı. Ünlü futbolcu, astroloji ile ilgilenen eşinin, astroloji haritalarına bakarak kendisine "Beni aldatıyorsun" diye baskı kurduğunu iddia etti. Mihriban Hurmacı da karşı boşanma davası açarak 30 milyon TL tazminat, kendisi için 50 bin, 3 çocuğu için de aylık 75 bin TL aylık nafaka talebinde bulundu.

Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu iddialarıyla Mihriban Hurmacı, 3 çocuğunun babasına 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Özer Hurmacı eşinin 50 bin TL, 3 çocuğu içinde toplam 75 bin TL aylık nafaka talerine dava dosyasına dilekçe sunarak itiraz etmişti. Özer Hurmacı, "Eşim nafakayı kendisi için istiyor" demişti. Mihriban Hurmacı'nın kira gideri bulunmamasına rağmen 50 bin TL nafaka istediğine dikkat çekilen dilekçede anne bakımına muhtaç en küçük çocuk hariç diğer 2 çocuğun velayetinin Özer Hurmacı'ya verilmesi istemişti.

Mahkeme, dava süresi boyunca çocuklarının velayetinin anne Mihriban Hurmacı'da kalmasına karar verdi. Aynı zamanda Özer Hurmacı, belirli günlerde çocukları ile vakit geçirebilecek. Üç çocuğu ve kendisini için toplamda 125 Bin lira tedbir nafakası talep eden Mihriban Hurmacı'nın alacağı nafaka belli oldu.

Mahkeme, İki çocuk için 24 bin TL, küçük bebekleri için 7 bin 500 TL ve Mihriban Hurmacı için 21 bin TL nafaka bağlanmasına karar verdi. Hurmacı, toplamda aylık 52 bin 500 TL tedbir nafakası alacak. Özer Hurmacı, nafaka kararına itiraz etti.
Boşanma sebebi şok etmişti! Astroloji davası sonuçlandı...
Boşanma sebebi şok etmişti! Astroloji davası sonuçlandı...
Boşanma sebebi şok etmişti! Astroloji davası sonuçlandı...
Boşanma sebebi şok etmişti! Astroloji davası sonuçlandı...

İstanbul Aile Mahkemesi, Özer Hurmacı, Türk Lirası, Mahkeme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Boşanma sebebi şok etmişti! Astroloji davası sonuçlandı... - Son Dakika Magazin


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