Boşanma Sonrası Şok Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Boşanma Sonrası Şok Detaylar Ortaya Çıktı

13.05.2022 12:49
Boşanma Sonrası Şok Detaylar Ortaya Çıktı

Oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Mihre Çelikkol'dan tek celsede boşandı.İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol'un boşanma davasının ardından detaylar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

2017 yılında nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, önceki gün yaklaşık 5 dakika süren duruşma sonucu anlaşmalı olarak boşandı. Ali adlı bir oğulları olan çiftin boşanma protokolü de ortaya çıktı.

Posta'ta yer alan habere göre; İbrahim Çelikkol, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu protokole göre; Çiftin çocuğunun velayeti anne Mihre Çelikkol'da kalacak.

9 BİN 500 LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

İbrahim Çelikkol, oğlu için aylık 9 bin 500 lira nafaka verecek.

KONUTUN KİRASINI ÖDEYECEK

Ünlü oyuncu ayrıca eski eşi ve oğlunun oturduğu konutun kira bedeli ve faturaları olmak üzere 35 bin lira ödeyecek.

Çifte ait Beykoz Riva'daki gayrimenkulün yüzde 50 hissesini Mihre Çelikkol 5 milyon lira karşılığı İbrahim Çelikkol'a devredecek.

İbrahim Çelikkol'un ortağı olduğu şirkete ait olan araç ise Mihre Çelikkol adına devredilecek.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de Kocaeli'de dünyaya geldi.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç milli oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Çelikkol, 25 Mayız 2017'de Mihre Mutlu ile evlendi. Ünlü çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

Ünlü oyuncu son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Demet Özdemir ile birlikte başrolü paylaşmıştı.

MİHRE MUTLU KİMDİR?

Mihre Mutlu, 1989'da Samsun'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde mimarlık bölümünü bitiren Mihre Mutlu, bir şirkette 6 ay boyunca mimar olarak görev almış, daha sonrasında kendi ofisini açmıştır. 2017 yılında oyuncu İbrahim Çelikkol ile nikah masasına oturan Mihre Mutlu'nun Ali isminde bir oğlu var. Mihre Mutlu, 11 Mayıs 2022'de 5 yıllık eşi İbrahim Çelikkol'dan boşandı.

Boşanma Sonrası Şok Detaylar Ortaya Çıktı
Boşanma Sonrası Şok Detaylar Ortaya Çıktı
Boşanma Sonrası Şok Detaylar Ortaya Çıktı
Boşanma Sonrası Şok Detaylar Ortaya Çıktı

YORUMLAR
500
Cesedi bulunamayan Iraklı Sally'nin annesi: 'Kızım sanığın evlenme teklifini kabul etmedi' Cesedi bulunamayan Iraklı Sally'nin annesi: 'Kızım sanığın evlenme teklifini kabul etmedi' Tuğba Ekinci'den eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a sert sözler: Adam olmadın gitti! Kız verilecek son insansın, şan babası Tuğba Ekinci'den eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a sert sözler: Adam olmadın gitti! Kız verilecek son insansın, şan babası

İbrahim Çelikkol, Osman Sınav, Mihre Mutlu, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Boşanma Sonrası Şok Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:29:44. #1.11#
SON DAKİKA: Boşanma Sonrası Şok Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement