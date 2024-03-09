Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\'nü kutladı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurtlu kadınlar ile birlikte coşkuyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Programda sanatçı Gamze Abay sahne aldı ve kadınlar doyasıya eğlendi.

09.03.2024 12:30  Güncelleme: 12:34
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Bozkurtlu kadınlar ile birlikte coşkuyla kutladı. Çelik, "Adeta bir gelenek haline getirdiğimiz programımıza yine kahkahalarımız damga vurdu. Bugün 'Bozkurt kadınlarla güzel' dedik" dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı ve CHP Bozkurt Belediye Başkan adayı Birsen Çelik, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, Bozkurt Belediyesi tarafından kadınlara özel düzenlenen etkinlikte kutladı. Başkan Çelik döneminde ilçede geleneksel hale getirilen özel etkinlikte sanatçı Gamze Abay sahne aldı. Bozkurt Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Bozkurtlu kadınlar Gamze Abay'ın şarkıları ile doyasıya eğlendi.

Belediye olarak gerçekleştirdikleri etkinlikten mutluluk duyduğunu ifade eden Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, etkinlikle ilgili görüşlerini ifade etti. Başkan Çelik, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Bozkurtlu kadınlar olarak bir araya geldik. Gönlümüzce eğlendik, yaşamın ağır yüküne kısa bir mola verdik. Adeta bir gelenek haline getirdiğimiz programımıza yine kahkahalarımız damga vurdu. Bugün 'Bozkurt kadınlarla güzel' dedik" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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