Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\'nü kutladı

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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Bozkurtlu kadınlar ile birlikte coşkuyla kutladı. Çelik, "Adeta bir gelenek haline getirdiğimiz programımıza yine kahkahalarımız damga vurdu. Bugün 'Bozkurt kadınlarla güzel' dedik" dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı ve CHP Bozkurt Belediye Başkan adayı Birsen Çelik, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, Bozkurt Belediyesi tarafından kadınlara özel düzenlenen etkinlikte kutladı. Başkan Çelik döneminde ilçede geleneksel hale getirilen özel etkinlikte sanatçı Gamze Abay sahne aldı. Bozkurt Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Bozkurtlu kadınlar Gamze Abay'ın şarkıları ile doyasıya eğlendi.

Belediye olarak gerçekleştirdikleri etkinlikten mutluluk duyduğunu ifade eden Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, etkinlikle ilgili görüşlerini ifade etti. Başkan Çelik, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Bozkurtlu kadınlar olarak bir araya geldik. Gönlümüzce eğlendik, yaşamın ağır yüküne kısa bir mola verdik. Adeta bir gelenek haline getirdiğimiz programımıza yine kahkahalarımız damga vurdu. Bugün 'Bozkurt kadınlarla güzel' dedik" diye konuştu. - DENİZLİ