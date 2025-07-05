Brad Pitt\'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından \'en büyük pişmanlığı\' ortaya çıktı

Hollywood yıldızı Brad Pitt, Angelina Jolie ile olan evliliğinin sona ermesinden yıllar sonra dahi pişmanlıklarıyla yüzleşiyor. 61 yaşındaki oyuncunun, boşanma sürecinin ardından çocuklarıyla kopan bağını "en büyük pişmanlığı" olarak gördüğü öğrenildi.

"BOŞANMA HAYATINI YILLARCA KONTROL ETTİ"

Aileye yakın bir ismin aktardığına göre, Pitt uzun yıllar boşanmanın gölgesinde yaşadı ve bu süreç özel hayatını derinden etkiledi. Aileye yakın isim şu şekilde konuştu, "Boşanma, hayatını uzun süre kontrol etti. Angelina'yı çok seviyordu ve yaptığı hataların farkında." Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin sekiz yıl süren boşanma sürecinin ardından çocuklarıyla olan ilişkisinin ciddi şekilde zarar gördüğü, ve ünlü oyuncunun bu bağın onarılamayacak noktaya geldiğine inandığı belirtildi.

"KAZANAN YOK"

Pitt ve Jolie, 2005 yapımı Mr. & Mrs. Smith filminin setinde tanışıp 2014 yılında evlenmişti. Ancak Jolie, 2016'da özel bir uçakta yaşandığı iddia edilen bir tartışmanın ardından boşanma davası açtı. Jolie, Pitt'in sarhoşken kendisine ve çocuklara fiziksel ve sözlü şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Söz konusu olay ve sonrasındaki hukuk süreci, çocuklarla olan ilişkisini de derinden etkiledi. Aileye yakın isim şunları söyledi, "Uçaktaki olay ve devamında yaşananlar, çocukları da ona karşı çevirdi. Ancak Brad, yaşananların tamamı için Angelina'yı suçlamıyor."