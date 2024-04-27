Britney Spears'a babasının avukat masraflarını ödeme emri - Son Dakika
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Britney Spears'a babasının avukat masraflarını ödeme emri

Britney Spears\'a babasının avukat masraflarını ödeme emri

Yıllarca babasının vasiliği altında yaşayan ve özgürlüğü için mücadele eden Britney Spears 2021'de sonunda babasıyla yollarını hukuki bir şekilde ayırmayı başarmıştı. Ancak baba Jamie Spears'ın vasiliğini sona erdiren mahkeme kararından sonra baba-kız hala hukuki sorunlar yaşıyordu. Son gelişmelere göre de yeni bir mahkeme kararında ünlü şarkıcının, babasının avukat masrafları olan 2 milyon doları ödemesine karar verildi.

27.04.2024 13:11
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Yıllarca babasının vasiliği altında yaşayan ve özgürlüğü için mücadele eden Britney Spears 2021'de sonunda babasıyla yollarını hukuki bir şekilde ayırmayı başarmıştı.

Ancak baba Jamie Spears'ın vasiliğini sona erdiren mahkeme kararından sonra baba-kız hala hukuki sorunlar yaşıyordu.

Son gelişmelere göre de yeni bir mahkeme kararında ünlü şarkıcının, babasının avukat masrafları olan 2 milyon doları ödemesine karar verildi.

Britney Spears'a babasının avukat masraflarını ödeme emri

2008'den 2021'e kadar dünyaca ünlü şarkıcı babasının vasiliği altındaydı.

Bu süreç ile ilgili şoke eden iddialarda bulunan Britney Spears tarafı, baba Jamie Spears'ın kızının evlenmesinden, cinsel hayatına ve müzik kariyerine kadar pek çok konuda kontrolü elinde tuttuğunu ileri sürüyordu. H

atta Spears bu süreçte annesi babası ve kardeşi Jamie Lynn Spears'ın, kendisinin mali imkanlarını üzerinden geçindiklerini bile iddia etmişti.

Sonunda 2021'de mahkeme baba Spears'ın vasiliğine son vererek Britney Spears'a özgürlüğünü verdi. Ancak yine de 71 yaşındaki Jamie ve 42 yaşındaki Britney hala birbirlerine karşı çıkıyordu.

Baba-kız ikilisi, vasilik döneminde avukatlık ücretleri ve maliyesinin yönetimi konusunda hala kavga halindeydi. Jamie, 13 yıllık vasilik sırasında avukat tutmanın yanı sıra mevcut avukatının ağır faturaları için mahkemeden 2 milyon dolardan fazla onay istiyordu.

Sonunda da Britney'e babasının 2 milyon doları aşan yasal faturalarını ödemesi emredildi.

Britney'nin, avukatı Mathew Rosengart'ın kendisine davayı kazanma şansının yüksek olduğunu söylemesinin ardından ortaya çıkan sonuçtan öfkeli olduğu belirtiliyor.

Britney Spears'a babasının avukat masraflarını ödeme emri

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Britney Spears'a babasının avukat masraflarını ödeme emri - Son Dakika

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