Bruce Willis'ten Kötü Haber! - Son Dakika
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Bruce Willis'ten Kötü Haber!

30.03.2022 23:04
Bruce Willis'ten Kötü Haber!

Hollywood yıldızı Bruce Willis'ten kötü haber geldi. Ünlü oyuncuya beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konuldu.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada Bruce Willis'in, oyunculuk kariyerini bırakacağı ifade edildi.

Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ve Evelyn imzalı ortak açıklamada, 'Zor Ölüm'ün yıldızı, efsane aktör Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'afazi' teşhisi konulduğu ve bu hastalığında da bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi. Aile, bu gelişmenin sonucu olarak Willis'in oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu.

'MAVİ AY' DİZİSİYLE TANINDI

Emmy ve Altın Küre ödül sahibi olan 67 yaşındaki Bruce Willis'in filmleri dünyada 3,5 milyar dolar gişe yaptı.

Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirdi. Daha sonra da New York'a yerleşti.

Bruce Willis, 'Moonlighting' (Mavi Ay) isimli televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuştu.

Bruce Willis'ten Kötü Haber!

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Kaynak: Snob Magazin

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