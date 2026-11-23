İstanbul Sarıyer'de sokaklarda dolaşırken güvenlik kameralarına yansıyan dişi aslanı bulmak için başlatılan çalışmalar sürerken, olay televizyon ekranlarına da taşındı. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olayda, program ekibi Uskumruköy'e giderek arama çalışmalarının yapıldığı bölgeden canlı yayın yaptı. Kayıp kişileri bulmasıyla tanınan Müge Anlı'nın bu kez kayıp bir aslanın peşine düşmesi dikkat çekti.

MÜGE ANLI'DAN "EVDE KİM ASLAN BESLİYOR?" ÇAĞRISI

Canlı yayında bölgedeki muhabiri Hüseyin'e "Nerede aslan Hüseyin?" diye seslenen Müge Anlı, hayvanın nereden geldiğine ilişkin sorular yöneltti. Çevrede müstakil evlerin ve sitelerin bulunduğuna dikkat çeken Anlı, aslanın bir evde beslenirken kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Anlı, konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bir insan evinde niye aslan besler acaba? Evet, benim aklıma hiç iyi şeyler gelmiyor. İnsan evinde niye aslan besler? Ama evde beslenmiş dahi olsa konu komşulardan mutlaka gören, duyan, bilen vardır. Bizi arasınlar lütfen, evde kim aslan besliyor?"

Ünlü sunucu, hayvanın nereden geldiğini bilenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

SARIYER'DE ASLAN ALARMI! EKİPLER SEFERBER OLDU

Olay, 22 Kasım akşamı Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında bir kişinin aslan gördüğünü bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından jandarma, emniyet, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Sarıyer Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın görüntülerine ulaştı. Ormanlık alanda başlatılan çalışmalarda termal kameralar ve dronlardan da yararlanıldı. Hayvanın bulunduğu bölge tespit edilirken uzman veterinerlerin katılımıyla aslanın sağ olarak yakalanması için çalışma başlatıldı.

ASLANIN SAHİBİ KİM? EVDE BESLENDİĞİ Mİ DÜŞÜNÜLÜYOR?

Aslanın nereden geldiği ve kime ait olduğu da merak konusu oldu. Uskumruköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst, hayvanın bir evde beslenirken kaçmış olabileceğini düşündüğünü belirtti. Ancak aslanın sahibine ilişkin henüz resmi bir tespit yapılmadı.

İstanbul Valiliği de konuya ilişkin açıklamasında aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini ve hayvanın sağ olarak yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bölgede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılırken, ekiplerin arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor. Müge Anlı'nın programında da gündeme gelen olayda, aslanın nereden geldiği ve kime ait olduğu soruları yanıt bekliyor.