Venedik'te Yıldızlar Geçidi - Son Dakika
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Venedik'te Yıldızlar Geçidi

09.09.2022 19:59
Venedik'te Yıldızlar Geçidi

Bu yıl 79. kez düzenlenen Venedik Film Festivali'nin en gözde davetlerinden birine Emir Uyar oteli Kempinski San Clemente Palace'ta ev sahipliği yaptı. Tüm geliri AMFAR'a (AIDS Araştırma Vakfı) bağışlanan davet dünyaca ünlü yıldızların katılımıyla gerçekleşti.

İki gün süren davet, Kempinski San Clemente Palace'da AMFAR LUNCHEON etkinliği ile başlayıp ikinci gün Venedik Tersanesi Arsenale'de AMFAR Gala ile devam etti.

Casey Affleck, Sara Sampaio, Edgardo Osorio ve Heather Graham'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin katıldığı Red Sea International Film Festivali kapsamında, Türk yönetmen Ferhan Özpetek "Courage Honore" ödülünü aldı. Ellie Golding'in sahne aldığı davette Simon Pury tarafından gerçekleştirilen açık arttırmada üç milyon Euro gelir elde edildi.

Condé Nast tarafından Venedik'in en iyi oteli seçilen Kempinski San Clemente Palace, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, George Clooney, Sharon Stone, Johnny Depp, Emma Watson, Orlando Bloom, Ciara Wilson, Jude Law, Vanessa Bryant, Matt Damon, Demi Moore, Arnold Schwarzeneger, Nicole Scherzinger gibi dünyaca ünlü yıldızların tercihi oldu.

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Kaynak: Snob Magazin

Heather Graham, Film Festivali, Casey Affleck, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Venedik'te Yıldızlar Geçidi - Son Dakika

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