Venedik'te Yıldızlar Geçidi

İki gün süren davet, Kempinski San Clemente Palace'da AMFAR LUNCHEON etkinliği ile başlayıp ikinci gün Venedik Tersanesi Arsenale'de AMFAR Gala ile devam etti.

Casey Affleck, Sara Sampaio, Edgardo Osorio ve Heather Graham'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin katıldığı Red Sea International Film Festivali kapsamında, Türk yönetmen Ferhan Özpetek "Courage Honore" ödülünü aldı. Ellie Golding'in sahne aldığı davette Simon Pury tarafından gerçekleştirilen açık arttırmada üç milyon Euro gelir elde edildi.

Condé Nast tarafından Venedik'in en iyi oteli seçilen Kempinski San Clemente Palace, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, George Clooney, Sharon Stone, Johnny Depp, Emma Watson, Orlando Bloom, Ciara Wilson, Jude Law, Vanessa Bryant, Matt Damon, Demi Moore, Arnold Schwarzeneger, Nicole Scherzinger gibi dünyaca ünlü yıldızların tercihi oldu.