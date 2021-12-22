Buket Aydın mutfakta da iddialı!

Kanal 7'de ekranlara gelen Nermin Öztürk'ün sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı programının geçtiğimiz gün konuğu ekranların sevilen ismi Buket Aydın oldu. İlk kez bir yemek programına katılıp, yemekler yapan Buket Aydın, kendi adına çıkaracağı zeytinyağının müjdesini verdi.

Programda habercilerin, kadın kuşağı sunması konusunda ki fikri sorulan Aydın, "Şu anda yayında olan, bir arkadaşımın programı önce bana teklif edildi ama ben kabul etmedim, bu tarz programlarda olmayacağım" dedi.