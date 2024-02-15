Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldı

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Bülent Ersoy, bir süredir Safiye Soyman ve Banu Alkan ile Dünya Güzellerim Masada programında yorumculuk yapıyor. Programdaki açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Ersoy, projeden ayrıldığını duyurdu.

EKİBE SİTEM ETTİ

Bir ay önce programdan ayrıldığını söyleyen Ersoy, yeni bölüm tanıtımda kendi adının geçmesine de sitem etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, "Muhterem takipçilerim Dünya Güzellerim Masada adlı YouTube programı ile kendi insiyatifimle 1 ay önce ilişiğimi kesmiş bulunmaktayım.

Bütün bu gerçeklerin bilinmesine rağmen bugün yayınlanan bölümde benim adım ve sayfa etiketim sanki ben hala bu programdaymış gibi yazılmış ve bu etik olmayan davranışta eminim en kısa zamanda ilgililerce dikkate alınıp düzeltilecektir" ifadelerini kullandı.