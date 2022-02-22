Bülent Ersoy kış tatilini Bodrum'da geçiriyor - Son Dakika
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Bülent Ersoy kış tatilini Bodrum'da geçiriyor

22.02.2022 14:30
Bülent Ersoy kış tatilini Bodrum'da geçiriyor

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, soğuk kış günlerinin keyfini Bodrum'da ki bir kaplıca otelde çıkararak yoğun geçen konser turnelerinin stresini attı.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, soğuk kış günlerinin keyfini Bodrum'da ki bir kaplıca otelde çıkararak yoğun geçen konser turnelerinin stresini attı.

Konser yoğunluğunun ardından Bülent Ersoy, Bodrum Gümüşlük'te bulunan 5 yıldızlı otel Sianji Well-Being Resort'a geldi. Kaplıcanın tadını Bodrum'da çıkaran Ersoy, diyet programlarını da inceledi. Sağlık turizminde yaptığı öncülüklerle de adından sıkça söz ettirmekte olan otelde üç günlük tatil yapan Diva, otelden ayrıldığı gün anı defterine yazdığı not ile tesise tam puan verdi.

Güneydoğu mutfağına olan düşkünlüğü ile bilinen Diva, Sianji Group bünyesinde yer alan Meşaaltı Otantik Kebap Restoran'da bulunan bütün yemeklerin tadına teker teker baktı. Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır ve eşi Nesrin Çakır ile katıldığı akşam yemeğinden sonra bir hatıra fotoğrafı çektiren Bülent Ersoy sık sık kaplıcalara geleceğini söyledi. - MUĞLA

Bülent Ersoy kış tatilini Bodrum'da geçiriyor

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Bülent Ersoy, Gümüşlük, Konser, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy kış tatilini Bodrum'da geçiriyor - Son Dakika Magazin


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