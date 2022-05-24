Bülent Ersoy'un mezarlıktaki sözleri sosyal medyayı salladı: Ben standart mezara sığmam ki - Son Dakika
Üye Girişi

Bülent Ersoy'un mezarlıktaki sözleri sosyal medyayı salladı: Ben standart mezara sığmam ki

24.05.2022 13:40

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında babası Fikret Erkoç'u kaybeden Diva Bülent Ersoy'un, babasını defnederken menajeri Fevzi Siverek ile arasında geçen diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un eylül ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç, yaşamını yitirmişti. Erkoç defnedildiği esnada Bülent Ersoy ve menajeri arsında geçen "mezar boyutu" muhabbeti sosyal medyada epey geniş yer buldu.

BÜLENT ERSOY'UN MEZAR BAŞINDAKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Kazılan mezarı göstererek yanındaki menajerine, "Çok dar değil mi?" diye soran ve "Standart" cevabını alan Ersoy'un, "E ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki" sözleri olay oldu.

Siverek ise, "Seninkini daha büyük yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem olan bu diyalog, milyonlarca kişi tarafından paylaşarak izlendi.

YORUMLAR
500
Bülent Ersoy'un mezarlıktaki görüntüleri gündem oldu: Çok dar değil mi, ben buraya sığmam Bülent Ersoy'un mezarlıktaki görüntüleri gündem oldu: Çok dar değil mi, ben buraya sığmam WhatsApp, grup kavgalarını önleyecek yeni özelliğini duyurdu! WhatsApp, grup kavgalarını önleyecek yeni özelliğini duyurdu!

Bülent Ersoy, İnstagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'un mezarlıktaki sözleri sosyal medyayı salladı: Ben standart mezara sığmam ki - Son Dakika


Son Dakika
13:40 Bülent Ersoy'un mezarlıktaki sözleri sosyal medyayı salladı: Ben standart mezara sığmam ki
13:35 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
13:26 Özgür Özel açıkladı: CHP seçimden önce seçim tatbikatı yapacak
13:23 18 yıllık cinayetin ilk duruşması görüldü! Eski eş: Ruhi'nin arkadaşları bana tecavüz etti
13:11 Definecilerin açtığı çukurda günlerdir aranan inek bulundu
13:06 Cinsel organının fotoğraflarını çeken kadın, mail adreslerini karıştırınca hayatının hatasını yaptığını anladı
12:48 Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 13:55:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bülent Ersoy'un mezarlıktaki sözleri sosyal medyayı salladı: Ben standart mezara sığmam ki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement