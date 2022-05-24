Bülent Ersoy'un mezarlıktaki sözleri sosyal medyayı salladı: Ben standart mezara sığmam ki

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un eylül ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç, yaşamını yitirmişti. Erkoç defnedildiği esnada Bülent Ersoy ve menajeri arsında geçen "mezar boyutu" muhabbeti sosyal medyada epey geniş yer buldu.

BÜLENT ERSOY'UN MEZAR BAŞINDAKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Kazılan mezarı göstererek yanındaki menajerine, "Çok dar değil mi?" diye soran ve "Standart" cevabını alan Ersoy'un, "E ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki" sözleri olay oldu.

Siverek ise, "Seninkini daha büyük yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem olan bu diyalog, milyonlarca kişi tarafından paylaşarak izlendi.