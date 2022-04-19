Bülent Parlak Hayatını Kaybetti! İşte Ölüm Nedeni - Son Dakika
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Bülent Parlak Hayatını Kaybetti! İşte Ölüm Nedeni

19.04.2022 15:32
Bülent Parlak Hayatını Kaybetti! İşte Ölüm Nedeni

SON DAKİKA... İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, ünlü edebiyatçı Bülent Parlak geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. İşte Bülent Parlak hakkında tüm ayrıntılar ve merak edilenler...

İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, ünlü edebiyatçı Bülent Parlak geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. İşte ayrıntılar...

İzdiham" adlı kültür, sanat ve edebiyat dergisinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olan Bülent Parlak geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

SEVENLERİNİ ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Bülent Parlak'ın vefatı ailesi, yakınları ve dergi okurlarını derinden üzdü.

Edinilen bilgiye göre, Bülent Parlak'ın cenaze namazıyla ilgili detaylar henüz belli olmadı.

İZDİHAM DERGİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzdiham dergisi Bülent Parlak'ın vefatını, 'Inna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun' diyerek duyurdu.

"HAYAT ÖLÜMLE SONA ERİYOR"

Bülent Parlak, vefat etmeden önce "Hayat, zaman kavramı olduğu için doğmakla başlıyor; ölümle sona eriyor. Zamanın olmadığı her yer ve her şey sonsuzlukla tanışacak" demişti.

BÜLENT PARLAK KİMDİR?

Bülent Parlak kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü? Malatya'da sekiz çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Şairin dört ağabeyi, üç tane de ablası vardır. Babası İşçi Sendikası Malatya Şube Başkanıydı. Önce Türkiye Komünist Partisi'nde sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar siyaset yaptı. Şair, 6 yaşında babasını; 19 yaşında da annesini kaybetti.

Parlak, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Malatya'nın Konak beldesinde okudu. Şairin köyü, yaklaşık yedi bin kişinin yaşadığı ve herkesin birbiriyle akraba olduğu bir beldedir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı ve burada bir sene okudu. O yıllarda staj için gittiği bir gazetenin reklam servisinde çalıştı. Gittiği okulları birincilikle bitiren şair, maddi yetersizliklerden ötürü İletişim Fakültesi'ni bırakmak zorunda kaldı.

Sonraki senelerde tekrar üniversite sınavına girerek Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazandı. Fakat evli ve bir çocuk babası olduğu için İstanbul'da çalışmak ve Samsun'a gidip gelmek epey zor olmuştu. Eğitim Fakültesi'ndeki öğrencilik hayatı 7 sene sürdü ve mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra otel alma, mobilya dükkanı işletme ve dershane açma gibi çeşitli teşebbüslerde bulundu fakat bu işlerde başarılı olamadı.

Şiir yazmaya ilkokul yıllarında başladı. Üniversiteyi bitirene dek şiire sıcak bakmayan Parlak, yıllar sonra ilkokul öğretmeninin teşviki ve sitemiyle yeniden şiirler yazmaya başladı. Bir adisyonun üstüne karaladığı şiirini, Dergah dergisine gönderdi. Mustafa Kutlu tarafından desteklenen şairin, 2005'ten itibaren ilk şiiri ve sonraki zamanlarda kaleme aldığı birden çok şiiri Dergah'ta yayımlandı.

Parlak, 2007'de izdiham.com adresiyle bir edebiyat portalı açtı. Türk ve Dünya edebiyatından metinlerin, edebi yazıların, hikaye ve denemelerin yayımlandığı bu portal, sonraki zamanlarda bir dergiye dönüştü. Şair, İzdiham adlı kültür-sanat-edebiyat dergisinin kurucusu ve genel yayın yönetmenidir. İzdiham dergisi 2008'den itibaren matbu olarak "Hepimiz Ölecek Yaştayız.", "Kıyamet kopma ihtimaline karşı abonelik faaliyeti yoktur." gibi pek çok dikkat çekici sloganla basılmaya başladı. İçeriği ve mizanpajı ile oldukça sevilen dergi, orijinal kapak yazılarıyla en çok okunan dergiler arasında yer almaktadır. Derginin ilk sayısındaki kapakta "Yaşamak sağlığa zararlıdır." yazmaktadır. Sonraki sayıların kapak ve içerikleri ise oldukça ilgi çekici ve birbirinden sürükleyici konular içermektedir. İzdiham Yayınları pek çok gence hikaye, deneme ve şiirlerini yayımlama fırsatı vermiş, bu yönüyle bir edebiyat okulu misyonu üstlenmiştir. İzdiham Yayınlarından ilk kitabını çıkaran genç kalemler, kalem mahsüllerini dergi sayesinde yayımlamış ve bir kitapta bir araya getirme fırsatı yakalamıştır.

Şair 2010'da, o zamana kadar Dergah dergisinde yayımladığı şiirlerini, Sevgili Huzursuzluğum adlı şiir kitabında bir araya getirdi. 2012'de babasına ithafen yazdığı Yalnızlığın İcadı adlı deneme kitabını, 2014'te Ricakeş, 2018'de Her Şey İçin Çok Geç adlı şiir kitaplarını çıkardı.

Bülent Parlak uzun yıllardır İzdiham Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstleniyordu.

Bülent Parlak Hayatını Kaybetti! İşte Ölüm Nedeni
Bülent Parlak Hayatını Kaybetti! İşte Ölüm Nedeni
Bülent Parlak Hayatını Kaybetti! İşte Ölüm Nedeni

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bülent Parlak Hayatını Kaybetti! İşte Ölüm Nedeni - Son Dakika


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