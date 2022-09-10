Kızının Hastalığı Hakkında Konuştu - Son Dakika
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Kızının Hastalığı Hakkında Konuştu

10.09.2022 15:59
Kızının Hastalığı Hakkında Konuştu

Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Düvenci, serebral palsi hastası olan kızı Melisa ile ilgili gelen bir soru karşısında gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar...

Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Düvenci, NTV'de ekranlara gelen 'Bambaşka Sohbetler' programında Serkan Altunorak'ı konuk etti.

"MELİSA'NIN DÜŞME RİSKİ YAŞADIĞI..."

Düvenci, kendisine yöneltilen "Geçmişe dönmek istesen hangi ana dönmek istersin?" sorusuna, "Melisa'yı doğurduğum ana gitmek isterim. Yok, değiştiriyorum; Melisa'nın düşme riski yaşadığı güne gitmek isterim aslında.

İleride de Melisa'yı 40 yaşındayken görmek isterim. En merak ettiğim şey bu" cevabı sonrası duygusal anlar yaşadı.

Kızının Hastalığı Hakkında Konuştu

CEYDA DÜVENCİ'NİN KIZININ RAHATSIZLIĞI NE?

Ceyda Düvenci'nin 2008–2013 yılları arasında evli kaldığı iş insanı Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden Serebral Palsi hastası olmuştu.

Serebral Palsi nedir?

Serebral palsi (SP) beynin bir grup nörolojik bozukluklarını içeren geniş bir terimdir. Haya boyu süren bir durumdur ki beyin ve kaslar arasındaki iletişimi etkileyerek vücudun hareket ve duruşunda kalıcı bir eşgüdüm bozukluğuna yol açar. SP, beyinde oksijen açığına yol açan bir olayın sonucu olabilir.

Serebral Palsinin Belirtileri neler?

SP'nin temel bulguları aşağıda belirtilmiştir. Buna rağmen, her çocuk farklı semptomlar gösterebilir. Çocuğun kollar ve ayaklarında kas gücü kaybı, zayıf motor hakimiyeti veya spastisite olarak bilinen katılığı olabilir. Asılmış bacaklar veya sıkılmış yumruk şeklinde kas katılığı da görülebilir. Serebral palsili çocukta motor bozukluklarla birlikte kognitif yetersizlikler, görme ve konuşma bozuklukları da görülür.

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Kaynak: Snob Magazin

Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızının Hastalığı Hakkında Konuştu - Son Dakika

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