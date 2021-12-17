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Burak King bir son ve başlangıcın hikayesini yeni şarkısında anlatıyor "Artık Zora Gelmiyorum" - Son Dakika

Burak King bir son ve başlangıcın hikayesini yeni şarkısında anlatıyor "Artık Zora Gelmiyorum"

17.12.2021 13:10
Burak King bir son ve başlangıcın hikayesini yeni şarkısında anlatıyor "Artık Zora Gelmiyorum"

Geçtiğimiz ay "Rap İçimden" albümüne adını da veren yeni single çalışmasıyla uzun bir aradan sonra dinleyicileriyle buluşan Burak King, albümün yepyeni bir şarkısını daha sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Önümüzdeki dönemde tüm dijital platformlarda yayında olacak Rap İçimden albümünün kaydedilen ilk şarkısı "Artık Zora Gelmiyorum" 17 Aralık'ta Sony Müzik Türkiye etiketiyle yayınlanıyor. Ocak ayında Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanan Burak King, "Artık Zora Gelmiyorum" şarkısında bir son ve başlangıcın hikayesini anlatıyor. Şarkının sözleri Burak King, müziği Burak King ve Ceydar, düzenlemesi ise Ceydar imzası taşıyor.

Artık Zora Gelmiyorum şarkısının klibi Tepki yönetmenliğinde Büyükada'da çekildi. Altyapılarda Ceydar imzası, düetlerde Yener Çevik ve Nassa Nef'in olduğu albümün şarkıları önümüzdeki günlerde teker teker müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

Burak King bir son ve başlangıcın hikayesini yeni şarkısında anlatıyor Artık Zora Gelmiyorum
Burak King bir son ve başlangıcın hikayesini yeni şarkısında anlatıyor Artık Zora Gelmiyorum

Aralık, Müzik, Sony, RAP, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Burak King bir son ve başlangıcın hikayesini yeni şarkısında anlatıyor 'Artık Zora Gelmiyorum' - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Burak King bir son ve başlangıcın hikayesini yeni şarkısında anlatıyor "Artık Zora Gelmiyorum" - Son Dakika
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