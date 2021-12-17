Burak King bir son ve başlangıcın hikayesini yeni şarkısında anlatıyor "Artık Zora Gelmiyorum"

Önümüzdeki dönemde tüm dijital platformlarda yayında olacak Rap İçimden albümünün kaydedilen ilk şarkısı "Artık Zora Gelmiyorum" 17 Aralık'ta Sony Müzik Türkiye etiketiyle yayınlanıyor. Ocak ayında Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanan Burak King, "Artık Zora Gelmiyorum" şarkısında bir son ve başlangıcın hikayesini anlatıyor. Şarkının sözleri Burak King, müziği Burak King ve Ceydar, düzenlemesi ise Ceydar imzası taşıyor.

Artık Zora Gelmiyorum şarkısının klibi Tepki yönetmenliğinde Büyükada'da çekildi. Altyapılarda Ceydar imzası, düetlerde Yener Çevik ve Nassa Nef'in olduğu albümün şarkıları önümüzdeki günlerde teker teker müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.