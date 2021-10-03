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Burak Yörük'ten magazin dünyasını şaşırtan itiraf: Aldatıldım, mesajlardan yakaladım - Son Dakika

Burak Yörük'ten magazin dünyasını şaşırtan itiraf: Aldatıldım, mesajlardan yakaladım

03.10.2021 09:55

Avusturya'da yaşayan Türk model Elif Aksu'yla ayrılığı magazin gündeminde olay olan Burak Yörük, özel hayatına dair soruları YouTube'da konuk olduğu bir programda cevapladı. "Çapkın" kelimesinden hoşlanmadığını ifade eden Yörük, başka bir soruya ise "Aldatıldım. Mesajlardan yakaladım" yanıtını verdi.

Youtube'da yayınlanan Sıkı Muhabbet programına konuk olan Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncusu Burak Yörük, özel hayatı ve iş yaşamına dair soruları yanıtladı. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, "Çok gerçek bir hayat yaşadım. Hayat da beni gerçek olmak zorunda bıraktı. Herkesin yaşadığı problemlere sahiptim" dedi.

Burak Yörük'ten şaşırtan itiraf: Aldatıldım, mesajlardan yakaladım

"ÇAPKIN KELİMESİ BANA YAKIŞMIYOR"

Özel hayatıyla ilgili söylemleriyle de dikkati çeken Burak Yörük, "Kadın ilgisinden eksik kalan ya da buna ihtiyaç duyan biri değildim hiçbir zaman. Çapkın kelimesini kendime yakıştırmıyorum. Hayal ettiğim, yürüdüğüm yoldaki Burak'a hiç yakışmıyor" diye konuştu.

Burak Yörük'ten şaşırtan itiraf: Aldatıldım, mesajlardan yakaladım

"ALDATILDIĞIMI MESAJLARDAN YAKALADIM"

Burak Yörük, "Aldatıldım. Mesajlardan yakaladım" itirafıyla da sevenlerini şaşırttı. Genç oyuncunun bir diğer itirafı ise fiziki özelliklerinin kariyerini etkilediği yönünde oldu. Burak Yörük, "Sarışın olduğum için proje kaybettiğim oluyordu. Sebebini söylemiyorlardı ama rolü alanı gördüğümde anlıyordum" dedi.

Burak Yörük'ten magazin dünyasını şaşırtan itiraf: Aldatıldım, mesajlardan yakaladım
Burak Yörük'ten magazin dünyasını şaşırtan itiraf: Aldatıldım, mesajlardan yakaladım
Burak Yörük'ten magazin dünyasını şaşırtan itiraf: Aldatıldım, mesajlardan yakaladım

Aşk Mantık İntikam, Burak Yörük, Youtube, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Burak Yörük'ten magazin dünyasını şaşırtan itiraf: Aldatıldım, mesajlardan yakaladım - Son Dakika Magazin


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