Buray Erzurum'da Festival Coşkusunu Doldurdu - Son Dakika
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Buray Erzurum'da Festival Coşkusunu Doldurdu

Buray Erzurum\'da Festival Coşkusunu Doldurdu
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Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Buray, sevilen şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde sevilen sanatçı Buray, Erzurumlu müzikseverlerle buluştu. Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda gerçekleştirilen konser, festival ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Buray, konser boyunca "Mecnun", "Deli Divane" ve "Kalbime Kalbime" başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına eşlik ederek festivalin altıncı gününde müzik dolu bir akşam yaşadı. Sanatçı, geniş repertuvarı ve sahne performansıyla Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin konser programına renk kattı.

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin konser sahnesi, birbirinden özel sanatçıların performanslarıyla müzik dolu akşamlar sunmaya devam ediyor. Konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve lezzet duraklarından oluşan zengin festival rotası Erzurum'un dört bir yanında ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Buray Erzurum'da Festival Coşkusunu Doldurdu - Son Dakika

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