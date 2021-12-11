Berk Suyabatmaz ile yollarını ayırdıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki akşam yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
Bir hayli keyifli olduğu gözlenen sevgililer, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı. Gazetecilerin, "Burcu hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun. İlişkiniz ne zaman başladı?" sorusuna Esmersoy, "Artık hayırlı olsun deyin. İlişkimiz uzun zamandır sürüyor" cevabını verdi.
Uzun süredir hayatında kimse olmayan sunucu, muhabirlerin "Uzun zamandır hayatınızda kimse yok. Sevgilinizi tanıyalım. Beyefendinin ismi nedir?" sorusuna "Demek ki yakalanmadan iyi idare etmişiz. Beyefendiyi sormayın, tanımaya gerek" diyerek kaçamak cevap verdi.
Esmersoy'un aracını sevgilisi kullandı. Şoför ise arka koltukta oturdu.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu mu? Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Son Dakika Magazin