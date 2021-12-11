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Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu mu? Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu mu? Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

11.12.2021 08:54

2019 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy uzun süredir yalnızdı. Güzel sunucu önceki akşam yeni aşkıyla Etiler'de bir mekandan çıkarken ilk kez biriyle görüntülendi.

Berk Suyabatmaz ile yollarını ayırdıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki akşam yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.

"İLİŞKİMİZ UZUN ZAMANDIR SÜRÜYOR"

Bir hayli keyifli olduğu gözlenen sevgililer, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı. Gazetecilerin, "Burcu hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun. İlişkiniz ne zaman başladı?" sorusuna Esmersoy, "Artık hayırlı olsun deyin. İlişkimiz uzun zamandır sürüyor" cevabını verdi.

Aşk orucunu bozan Burcu Esmersoy, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

SEVGİLİSİNİN ADINI SÖYLEMEDİ

Uzun süredir hayatında kimse olmayan sunucu, muhabirlerin "Uzun zamandır hayatınızda kimse yok. Sevgilinizi tanıyalım. Beyefendinin ismi nedir?" sorusuna "Demek ki yakalanmadan iyi idare etmişiz. Beyefendiyi sormayın, tanımaya gerek" diyerek kaçamak cevap verdi.

Esmersoy'un aracını sevgilisi kullandı. Şoför ise arka koltukta oturdu.

Aşk orucunu bozan Burcu Esmersoy, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu mu? Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Burcu Esmersoy, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu mu? Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu mu? Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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