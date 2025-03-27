Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı - Son Dakika
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Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı

Burcu Esmersoy\'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL\'ye yaklaştı

En çok kazanan ünlüler arasında yer alan Burcu Esmersoy, lüks saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Koleksiyonunun toplam değerinin 20 milyon TL'ye yaklaştığı iddia ediliyor.

27.03.2025 17:16
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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, kazançlarını yatırımlara yönlendirmesiyle sık sık gündeme geliyor. Gayrimenkul yatırımlarıyla adından söz ettiren Esmersoy, aynı zamanda lüks saat tutkusu ile de dikkat çekiyor.

Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı

45 BİN EUORULUK BİR SAAT DAHA ALDI

Son olarak, 45 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 850 bin TL) değerinde ünlü bir markaya ait saat satın alan Esmersoy, koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı

TOPLAM DEĞERİ 20 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Takvim'in haberine göre, ünlü sunucunun saat koleksiyonunun toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı. Lüks tutkusuyla bilinen Esmersoy, daha önce yaptığı açıklamalarda koleksiyonuna büyük önem verdiğini belirtmiş ve saatlerin kendisi için sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda bir yatırım aracı olduğunu ifade etmişti.

Burcu Esmersoy, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ponçik Pamuk:
    bize ne ... 33 1 Yanıtla
  • erkan zengin:
    vergi ödemezler saat alırlar tabii 23 0 Yanıtla
  • 78908900:
    Gizli olanı siz nasıl biliyorsunuz ... 15 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Ülkeye vatana millete kimseye bir faydası olmayan biri ama nasıl kazanıyor anlamıyorum boş insanın teki 6 0 Yanıtla
  • Sadettin Usta:
    bizene hangi adama ne yaptı da o. adamlar buna bu değerli saatleri aldi 3 1 Yanıtla
  • bozok5656:
    yaş 48 mezara götürecek diğer tarafta kendine huri alacak 3 0 Yanıtla
  • abdullah özkan:
    helal olsun hep zenginlere ver saat al ne ile aldın sorarlarsa büzük dersin. 2 0 Yanıtla
  • megan goldberg:
    The moonlight paints you in such a way... I can't resist the urge to get a little closer and explore every captivating inch... with your permission, of course. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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