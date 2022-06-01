Buse İskenderoğlu Yaz Sezonunu Bu Pozlarla Açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Buse İskenderoğlu Yaz Sezonunu Bu Pozlarla Açtı

01.06.2022 00:51
Buse İskenderoğlu Yaz Sezonunu Bu Pozlarla Açtı

Show TV'de yayınlanan magazin programının sunuculuğunu bıraktıktan sonra soluğu tatilde alan Buse İskenderoğlu'nun 'bronzlaşma mevsimi' notuyla paylaştığı bikini fotoğrafları binlerce beğeni aldı.

Show TV ekranlarının sevilen magazin programları 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi'nde sürpriz bir değişiklik yaşanmıştı.

Programın sunucusu Buse İskenderoğlu önceki gün son yayınını gerçekleştirerek, kariyerine yurt dışında yeni bir yön vermek için yaklaşık 4 yıldır keyifle sunduğu programa veda etmişti.

İskenderoğlu, programa veda ettikten sonra soluğu tatilde aldı. Tatilden bikinili fotoğraflarını paylaşan Buse İskenderoğlu'nun pozları sosyal medyayı adeta salladı.

Fotoğraflarını 'bronzlaşma mevsimi' notuyla paylaşan İskenderoğlu'nun bikinili kareleri binlerce beğeni aldı.

Buse İskenderoğlu Yaz Sezonunu Bu Pozlarla Açtı
Buse İskenderoğlu Yaz Sezonunu Bu Pozlarla Açtı
Buse İskenderoğlu Yaz Sezonunu Bu Pozlarla Açtı
Buse İskenderoğlu Yaz Sezonunu Bu Pozlarla Açtı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı ertelendi Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı ertelendi Teoman, konser esnasında sahneye bırakılan ruju sürüp kondomu şişirdi! Teoman, konser esnasında sahneye bırakılan ruju sürüp kondomu şişirdi!
Kaynak: Snob Magazin

Buse İskenderoğlu, Cumartesi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Buse İskenderoğlu Yaz Sezonunu Bu Pozlarla Açtı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti
00:48 Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi
00:24 MetroPOLL'ün mayıs ayı anketinin sonuçları açıklandı! Zafer Partisi yüzde 1.8 oy alarak en çok oy toplayan altıncı parti oldu
00:00 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgül'e hapis cezası verildi
23:58 Türkiye'ye girişlerde 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu zorunluluğu kaldırıldı
23:55 Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
23:52 Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastane sevk edildi
23:47 Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 01:08:33. #1.11#
SON DAKİKA: Buse İskenderoğlu Yaz Sezonunu Bu Pozlarla Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement