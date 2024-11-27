Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu - Son Dakika
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Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu

Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu

Fatih Terim'in kızı Buse Terim özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Volkan Bahçekapılı ile boşanan Buse Terim'in derin yırtmaçlı seçimi sosyal medyada çok konuşuldu.

27.11.2024 08:51
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Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile 7 ay önce boşanarak evliliğini sonlandıran Volkan Bahçekapılı, geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde görüntülenmişti. Bahçekapılı, kendisini fark eden kameralar karşısında yüzünü gizlemeye çalıştı ve "Hanımefendi benimle beraber değil, yanlışlıkla aracıma bindi" diyerek dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

"İNTİKAM KIYAFETİ"

Boşanma sonrası sık sık gündeme gelen Bahçekapılı'nın bu kaçamağından kısa süre sonra eski eş Buse Terim iddialı tarzıyla gündeme geldi. Volkan Bahçekapılı ile ayrılmasının ardından Buse Terim'in giydiği kıyafetler, sosyal medyada "İntikam kıyafeti" olarak yorumlandı.

Buse Terim'in derin yırtmaçlı tarzı, hem eleştirildi hem de övgü aldı. Buse Terim'in tarz kırmızı ayakkabıları ve siyah kombinine "Boşanma yaradı", "Çok güzelsin", "Çok iddialı" yorumları da geldi.

Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu

25 KİLO VERDİ

Geçtiğimiz yıllarda 7 ayda 25 kilo vererek dikkat çeken Terim tarzıyla da adından söz ettiriyor. Buse Terim zayıflamak için Hem diyet yapıp hem de yoğun bir spor programı uygulamıştı.

Buse Terim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Adnan Üstün:
    saçma haber 9 0 Yanıtla
  • Volkan Oznur:
    Koyacak haber bulamayınca buse Terim’in kilodu hangi renk değilmi? 2 0 Yanıtla
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