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Buse Varol'a Boşanma İddiaları Soruldu! İşte İlk Tepkisi... - Son Dakika

Buse Varol'a Boşanma İddiaları Soruldu! İşte İlk Tepkisi...

09.02.2022 01:41
Buse Varol'a Boşanma İddiaları Soruldu! İşte İlk Tepkisi...

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol'un boşanacakları yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü. Önceki gün oğlu Burak ile Etiler'de görüntülenen Buse Varol'a boşanma iddiaları soruldu

Buse Varol ve Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Buse Varol'un, eşi Alişan ile çekilmiş olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması boşanma iddialarını alevlendirdi.

"SUZAN ANNEYLE ARAMIZDA SORUN YOK"

Buse Varol, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Kızım Eliz'in doğum günü partisini Alişan düzenlendi. Son ana kadar Selçuk'un eşi Merve de gelecekti. Merve ve Alişan'ın yeğenleri son ana kadar gelecekti, vazgeçtiler. Saygı duyuyorum ne Merve'yi ne de kızları asla sorun konusu yapmadım. Suzan anneyle bir sorunumuz yok. Alişan'ın annesinin evde düzenlediği partiye kimse beni davet etmedi. Hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha bir yaşına gelemeyecek" dedi.

"OĞLUM YANIMDA, SONRA KONUŞURUZ"

Önceki gün oğlu Burak ile Etiler'de görüntülenen Buse Varol'a boşanma iddiaları soruldu. Varol, "Oğlum yanımda, sonra konuşuruz" açıklamasında bulundu.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 31 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

Buse Varol'a Boşanma İddiaları Soruldu! İşte İlk Tepkisi...
Buse Varol'a Boşanma İddiaları Soruldu! İşte İlk Tepkisi...
Buse Varol'a Boşanma İddiaları Soruldu! İşte İlk Tepkisi...
Buse Varol'a Boşanma İddiaları Soruldu! İşte İlk Tepkisi...

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Buse Varol, Etiler, Alişan, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Buse Varol'a Boşanma İddiaları Soruldu! İşte İlk Tepkisi... - Son Dakika Magazin


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