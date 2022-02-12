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Buse Varol, boşanırken bakın Alişan'dan ne istiyor? Seyhan Soylu açıkladı - Son Dakika

Buse Varol, boşanırken bakın Alişan'dan ne istiyor? Seyhan Soylu açıkladı

12.02.2022 20:28
Buse Varol, boşanırken bakın Alişan'dan ne istiyor? Seyhan Soylu açıkladı

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacağı konuşuluyor. Ünlü çiftin yaşadığı süreç hakkında yeni iddialar ortaya atan Seyhan Soylu, "Buse Varol ayrılma şartı olarak, basında yazıldığı gibi 5 milyon dolarlık ev varmış da anlaşılamamış meselesi değil. Alişan'ın değil 5 milyonluk, 500 TL'lik bir şeyi yok üzerinde. Neden? Alişan'ın tüm yatırımı ve mal varlığı ailesi üzerine yaptırır. Buse yalnızca çocukların üzerine bir ev olsun istemiş" dedi.

Buse Varol ve Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirdi. Buse Varol'un, eşi Alişan ile çekilmiş olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ve alyansını çıkarması boşanma iddialarını alevlendirdi.

"6 GÜNDÜR EVİNE GİTMİYOR"

Seyhan Soylu, ünlü çift hakkında kritik iddialarda bulundu. Soylu, "Alişan 6 gündür evine gitmiyor annesinde kalıyor. Birincisi Alişan zaten evine gitmiyordu. İlk ben açıklamıştım bunu. Buse de 3-4 gündür evine gitmiyor. Annesinde kalıyor çocuklarla birlikte. İkincisi Buse Varol'un avukatı boşanma hazırlıklarına başladı. Sansasyonlardan uzak nasıl boşanılır diye mahkemeyle ilgili başkan aranıyor." dedi.

"ALİŞAN'IN SERVETİ YOK"

Soylu sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Üçüncüsü ise Buse Varol ayrılma şartı olarak, basında yazıldığı gibi 5 milyon dolarlık ev varmış da anlaşılamamış meselesi değil. Alişan'ın değil 5 milyonluk, 500 TL'lik bir şeyi yok üzerinde. Neden? Alişan'ın tüm yatırımı ve mal varlığı ailesi üzerine yaptırır. Buse böyle yaparak Alişan'dan bir şey alamaz. Mal paylaşımı yok çünkü Alişan'ın böyle bir serveti yok. Şu anki evi de kiradır. Buse yalnızca çocukların üzerine bir ev olsun istemiş. Gayet de makul bir talep. Suzan Hanım bu olaya el koydu ve bir süre ayrı kalmalarını istedi. Suzan Hanım varken, onlar kolay kolay ayrılamazlar. Ayrı kalacaklar ama boşanmayacaklar."

Buse Varol'un boşanma şartı netleşti! Alişan'ın tek kuruşu bile yokmuş
Buse Varol'un boşanma şartı netleşti! Alişan'ın tek kuruşu bile yokmuş
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Seyhan Soylu, Türk Lirası, Buse Varol, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Buse Varol, boşanırken bakın Alişan'dan ne istiyor? Seyhan Soylu açıkladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Buse Varol, boşanırken bakın Alişan'dan ne istiyor? Seyhan Soylu açıkladı - Son Dakika
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