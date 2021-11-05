Bir binada bulunan sağlık merkezine giren Hande Ataizi ve annesi, yarım saat sonra binadan çıkış yaptı. Sağlık durumları sorulan Hande Ataizi, annesi için rutin kontrole geldiklerini ifade ederek herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Hızlı hareketlerde bulunan Hande Ataizi ve annesi, hemen yan binada bulunan başka bir sağlık merkezine giriş yaptı.

FORMUNUN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Ataizi'nin korumayı başardığı düzgün fiziği, görenlerin takdirini topladı.

47 yaşındaki Hande Ataizi, fit formunu korumak için 10 yıldır spor salonlarında ter döküyor. İşte ünlü oyuncunun formda kalmasının sırları...

1) Haftanın 6 günü, 2'şer saat çalışıyor.

2) Yürüyor, koşuyor, ağırlık kaldırıyor, pilates ve yoga yapıyor.

3) Un, tuz, şekerden uzak duruyor.

4) Meyve-sebzeleri mevsiminde tüketiyor.

5) Protein ağırlıklı besleniyor.

6) Günde iki öğünü tercih ediyor, 20.00'den sonra hiçbir şey yemiyor.