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Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Adil, gerçekleri anlatacak mı? - Son Dakika

Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Adil, gerçekleri anlatacak mı?

10.02.2022 16:00

Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin bu akşamki fragmanı yayınlandı! Alp, Adil'in Cana'ya yardım ettiğini öğrenince onu arayarak Sedat ve Cana arasındaki ilişkiyi anlatır. Bu durumu öğrenince yıkılan Adil, gerçekleri Nalan'a anlatmakta kararlıdır.

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM NELER OLACAK?

Sedat'ı durdurmak için yanına giden Nalan ona hamile olduğu haberini verince bu haber Sedat'a yeniden umut verir. Rafet'in kendiyle ilgili kararından habersiz olarak eve dönen Sedat'ı bir sürpriz beklemektedir.

Camdaki Kız bu akşam neler olacak? Adil, gerçekleri anlatacak mı?

Alp, Adil'in Cana'ya yardım ettiğini öğrenince onu arayarak Sedat ve Cana arasındaki ilişkiyi anlatır. Bu durumu öğrenince yıkılan Adil, gerçekleri Nalan'a anlatmakta kararlıdır.

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Camdaki Kız, Kanal D, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Adil, gerçekleri anlatacak mı? - Son Dakika Magazin


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