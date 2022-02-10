Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Adil, gerçekleri anlatacak mı?

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM NELER OLACAK?

Sedat'ı durdurmak için yanına giden Nalan ona hamile olduğu haberini verince bu haber Sedat'a yeniden umut verir. Rafet'in kendiyle ilgili kararından habersiz olarak eve dönen Sedat'ı bir sürpriz beklemektedir.

Alp, Adil'in Cana'ya yardım ettiğini öğrenince onu arayarak Sedat ve Cana arasındaki ilişkiyi anlatır. Bu durumu öğrenince yıkılan Adil, gerçekleri Nalan'a anlatmakta kararlıdır.