Başrollerinde Selma Ergeç, Enis Arıkan, Hande Ataizi, Burcu Biricik gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'da neler olacak? Nalan, Sedat'ı affedecek mi?
Cana'yı bodruma hapseden Feride ona dersini vermekte kararlıdır. Bebek haberine karşın Sedat'la arasındaki mesafeyi hisseden Nalan ise bu durumdan huzursuzdur. Cana'nın Sedat'a attığı mesajı görmesi huzursuzluğunu pekiştirir. Cavit, aldığı yeni kararla Gülcihan'ı şaşırtırken, Muzo'nun üzüntüsünü hafifletmek isteyen Selen işe koyulur.
Son Dakika › Magazin › Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak? - Son Dakika Magazin