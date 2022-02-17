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Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak? - Son Dakika

Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?

17.02.2022 15:02

Bu akşam 31. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak Camdaki Kız'da Cana Feride'nin yaptıklarının hesabını Nalan'dan çıkaracaktır.

Başrollerinde Selma Ergeç, Enis Arıkan, Hande Ataizi, Burcu Biricik gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'da neler olacak? Nalan, Sedat'ı affedecek mi?

CAMDAKİ KIZ'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Cana'yı bodruma hapseden Feride ona dersini vermekte kararlıdır. Bebek haberine karşın Sedat'la arasındaki mesafeyi hisseden Nalan ise bu durumdan huzursuzdur. Cana'nın Sedat'a attığı mesajı görmesi huzursuzluğunu pekiştirir. Cavit, aldığı yeni kararla Gülcihan'ı şaşırtırken, Muzo'nun üzüntüsünü hafifletmek isteyen Selen işe koyulur.

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Burcu Biricik, Hande Ataizi, Camdaki Kız, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak? - Son Dakika Magazin


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