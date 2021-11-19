Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'in ablasını görenler dönüp tekrar bakıyor! Genç stilist güzelliğiyle büyülüyor

Arka Sokaklar'da Zeliş karakterini canlandıran daha sonra Camdaki Kız'ın Melisa'sı olan Yüsra Geyik, ablasının da kendisi gibi ünlüler camiasına yakın olduğu ortaya çıktı.

STİL DANIŞMANIYMIŞ

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, Instagram'daki pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla pek ön plana çıkmayan Yüsra Geyik'in ablasının adının Kübra Geyik öğrenildi. Ünlülerin stil danışmanlığını yapan Kübra Geyik de kardeşi gibi güzelliğiyle öne çıkıyor.

İşte Yüsra Geyik'in ablası Kübra Geyik;