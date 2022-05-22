Çamlık'ta Sefo rüzgarı - Son Dakika
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Çamlık'ta Sefo rüzgarı

22.05.2022 18:09

Çamlık'ta Sefo rüzgarı Büyükşehir konserlerine yoğun ilgi Çamlık'ta, Sefo rüzgarı esti.

Çamlık'ta Sefo rüzgarı

Büyükşehir konserlerine yoğun ilgi

BALIKESİR - Çamlık'ta, Sefo rüzgarı esti. Gençlere festival havasında bir Gençlik Haftası yaşatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi konserlerine, büyük ilgi sürüyor. Gençler, son yılların en sevilen şarkıcılarından Sefo konserinde gönüllerince eğlendi. On binlerce genç, tek bir ağızdan Sefo'ya eşlik ederek en sevilen parçalarını seslendirdi.

Bölgenin en büyük Millet Kütüphanesi ile Türkiye'nin en büyük Espor sahnesine sahip olan Türkiye'nin en büyük ve en donamlı Dijital Gençlik Merkezi'ni bünyesinde barındıran Çamlık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla gençlerin popüler adreslerinden biri haline geldi. Göreve geldiği günden bu yana gençlere yönelik yatırım ve projelere ağırlık vererek Balıkesir'i, genç dostu bir şehir haline getirme konusunda önemli adımlar atan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gençlik Haftası dolayısıyla gençleri en sevdikleri sanatçıların konserinde buluşturuyor. 19 Mayıs'tan itibaren 4 gün boyunca her gün gençlerin en sevdiği sanatçıları ağırlayan Çamlık'ta, Sefo rüzgarı esti. Son yıllarda popülerliği gitgide artan, gençlerin ilgiyle takip ettiği ve şarkıları dinlenme rekorları kıran Sefo, gençlere mükemmel bir konser yaşattı. On binlerce genç, tek bir ağızdan Sefo'ya eşlik ederek en sevilen parçalarını seslendirdi. Konsere yoğun ilgi gösteren gençler, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserleri çok beğendiklerini belirtti.

Çamlık'ta Sefo rüzgarı
Çamlık'ta Sefo rüzgarı
Çamlık'ta Sefo rüzgarı
Çamlık'ta Sefo rüzgarı
Çamlık'ta Sefo rüzgarı
Çamlık'ta Sefo rüzgarı
Çamlık'ta Sefo rüzgarı
Çamlık'ta Sefo rüzgarı
Çamlık'ta Sefo rüzgarı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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