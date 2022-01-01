Üye Girişi
Caner Cindoruk, Adana Demirspor belgeselinde rol aldı - Son Dakika

Caner Cindoruk, Adana Demirspor belgeselinde rol aldı

01.01.2022 21:12
Caner Cindoruk, Adana Demirspor belgeselinde rol aldı

Türkiye'de sporun adresi beIN SPORTS, Adana Demirspor için hazırlanan "Unutamadım" belgeseliyle Mavi Şimşekler'in tarihinin unutulmaz anlarını ekranlara getiriyor. Merakla beklenen belgesel, Adana'nın kurtuluş günü olan 5 Ocak saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'de yayınlanacak. Belgesel ayrıca beIN Connect'te de izleyiciyle buluşacak.

Başkan Murat Sancak'ın 2018'de göreve gelmesinin ardından büyük çıkış yakalayıp 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor'daki tarihi hikayelerin anlatılacağı"Unutamadım" belgeseli Adana'nın kurtuluş günü olan 5 Ocak'ta beIN SPORTS HD 1'de saat 19.00'da ilk gösterimini yapacak. Belgesel ayrıca beIN Connect'te de izleyiciyle buluşacak. beIN SPORTS'un hazırladığı röportajda unutulmaz anları, bilinmeyenleri ve hayal kırıklıklarını tarihteki şahitleri anlatacak. Başkan Murat Sancak, Vincenzo Montella, Mario Balotelli, Gökhan İnler, takımın diğer yıldızları, kulüp emektarları, Adanalı gazeteciler ve taraftarlar Unutamadım belgeseli için kameraların karşısına geçti. Son yılların en dikkat çeken aktörlerinden biri olan Caner Cindoruk da rol aldı. Cindoruk, belgeselin sesi olurken unutulmaz tribün hikayesini de Unutamadım'da anlattı. Mavi Şimşekler'in markası haline gelen Yenilmez Armada'nın sırrından, kulübün tarihine geçen sporcularından, 26 yıllık Süper Lig hasretine kadar Adana Demirspor'un tarihinin konuşulacağı belgesel 5 Ocak Çarşambagünü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'de yayınlanacak.

YORUMLAR
500

Adana Demirspor, Adana, Ocak, beIN, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Caner Cindoruk, Adana Demirspor belgeselinde rol aldı - Son Dakika Magazin


Yürek dağlayan görüntüler! Sınırda donarak ölen Afgan anne, son hamlesiyle 2 çocuğunun hayatını kurtardı Yürek dağlayan görüntüler! Sınırda donarak ölen Afgan anne, son hamlesiyle 2 çocuğunun hayatını kurtardı         
21:01
Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım: Bize güvenin, az kaldı Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım: Bize güvenin, az kaldı         
20:31
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti         
17:28
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş         
14:35
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü         
12:08
Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti         
12:07
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi         
00:35

Son Dakika Haberleri
21:01 Yürek dağlayan görüntüler! Sınırda donarak ölen Afgan anne, son hamlesiyle 2 çocuğunun hayatını kurtardı
21:00 Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var
20:41 Enerjiye, akaryakıta ve köprülere gelen zamlardan sonra bir artış da Marmaray'a yapıldı
20:31 Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım: Bize güvenin, az kaldı
20:05 Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi! 1 Ocak'tan itibaren kullanılacak
19:47 Üzerine duvar kaplaması düşen çocuk yaşamını yitirdi
19:46 Taksimetre güncellemesinde istenen fahiş ücret için bakanlık harekete geçti
19:27 Erdoğan, çay içtiği kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
19:22 Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi
18:22 Acun Ilıcalı, Hull City'yi aldığını resmen açıkladı! Kulübün sosyal medya hesabına takipçi yağdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 21:18:55. #1.12#
SON DAKİKA: Caner Cindoruk, Adana Demirspor belgeselinde rol aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement