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"Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor - Son Dakika
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"Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor

Şarkıcılık ve oyunculuk yapan Selen Görgüzel, katıldığı bir programda erkek sperminin cildi gençleştirdiğini söyleyerek evli kadınların kocalarını kullanabileceğini tavsiye etti. Görgüzel sözlerinden dolayı tepki çekti.

"Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
27.01.2024 - 10:18,  Güncelleme: 10:22
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Şarkıcılık ve oyunculuğun yanı sıra Söylemezsem Olmaz'da yorumculuk yapan Selen Görgüzel, katıldığı bir programda erkek sperminin cildi gençleştirdiğini söyleyerek "Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler" tavsiyesinde bulundu. Görgüzel'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tepkiler de beraberinde geldi.

"SPERM CANLI VE TAZEYKEN CİLTTE LİFTİNG ETKİSİ OLUYOR"

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olan Görgüzel, cilt bakımıyla ilgili konuşurken "Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu. Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor. Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler" dedi.

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Ünlü ismin sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Görgüzel'in konuşulmak için bu tarz açıklamalar yaptığını söyleyen birçok kullanıcı "Artık utanma da kalmadı" yorumları yapıldı.

'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
YORUMLAR (2)
  • XYZ: Kadınların beynine bu tür saçmalıkları yerleştiren ne yazık ki erkekler ve onların sadece tek amacı var. Kulaktan dolma, bilimsel degeri olmayan, hele böyle saçma konular dört duvar arasında kalmaya devam etmeli ama bazıları saçmalıyor işte. Yanıtla 26 25
  • Murat Sarıal: BENDE ÇOK VAR İSTEDİGİN KADAR VERİRİM. BOŞA GİTMESİN YETERKİ SEN İSTE. Yanıtla 20 11

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