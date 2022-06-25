Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar - Son Dakika
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Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar

25.06.2022 15:11

Beyaz TV ekranında canlı yayınlanan programa konu olan ve "Sağdan sola donat" sözleriyle cin çıkarma seansı yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Pelin Hürman, eleştir oklarının hedefi olmuştu. Kendisini eleştiren meydan okuyan Hürman, "Herkesin dikine gidip açıklarını söyleyeceğim. Karşıma çıksınlar" dedi.

Beyaz TV'nin stüdyosunda çekilen 'Her Açıdan' programına katılan ve kendini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman yayında cin çıkarma seansı yaptı. Programdaki "Sağdan sola donat" sözüyle sosyal medyanın gündemine oturan Hürman, Yer6 Film YouTube kanalının konuğu oldu. Cin çıkarma seansının arka planından bahseden Hürman, tepkilerin ardından geri adım atmayacağını ve seanslarına devam edeceğini söyledi.

"BEDENDEN CİN ÇIKARTIYORUM"

Beyaz TV'de neden böyle bir seans yaptığını anlatan Hürman, "Program öncesi beni gören çaycı kadın 'gözlerin kıpkırmızı' dedi. Benim ilmim doğuştan geliyor. İçinde bazı sıkıntılar yaşayan insanlar benim gözlerimi kırmızı ve siyah görüyor ya da çirkin surat görerek bayılıyor. Programda da böyle bir şey yapılması istendi. Ben de yaptım ve hem kanal hem de kanal dışında bu sıkıntıları yaşayan insanlar beni arayarak o konuşma esnasında kustuklarını ve içini sıkıntı girdiğini söyledi. O asla bir cin çıkarma seansı değildi. Ben de kendimi tiye alıyorum, güzel taklitlerim yapıldı. 8 yıldır bu sektördeyim ama 2 saatlik yayınla gündem oldum. Ben farkındalık yaratmak için bir ritüel yaptım. Bedenden cin çıkartıyorum benim işim bu. Ama cin çıkarma seanslarında cinleri konuşturmaya karşıyım" dedi.

Canlı yayında cin çıkarma seansı yapan Pelin Hürman, kendisine 'Şarlatan' diyen ünlülere meydan okudu

"AÇIK FOTOĞRAFLARIMI SIZDIRANLARA DAVA AÇACAĞIM"

1,5 sene önce tesettüre girdiğini söyleyen Pelin Hürman, eski fotoğraflarının basına sızmasıyla ilgili "Fotoğraflarımın sızdırılmasını hiç etik bulmadım. Gereken mercilere de davamı açacağım. Ben 1,5 sene önce Allah rızası için kapandım. Allah için kapanılır, para, şan, şöhret için değil. Ben hacı ya da hoca değilim. İlahiyat Fakültesi mezunu da değilim. Hafız da değilim... Başörtülü olmadan da bu işimi yapabilirim. Programda kapanıp dışarıda açılan biri değilim. Benim işim hacılık ya da hocalık değil" ifadelerini kullandı.

"GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN BENİ KONUŞUYORLAR, HİÇBİR SİYASETİ SAVUNMUYORUM"

Pelin Hürman, sunucunun "Bu kadar konu varken neden sen konuşuluyorsun?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Yunanistan sınırlarımıza dayandı, Amerika üs kurdu, savaşın eşiğine geldik, ekonomi çökmüş durumda. Tarım bitti, sanayi bitti, her şey bitmiş durumda. Ben ne sağcı ne solcuyum. Hiçbir siyaseti de savunmuyorum."

Canlı yayında cin çıkarma seansı yapan Pelin Hürman, kendisine 'Şarlatan' diyen ünlülere meydan okudu

"BANA 'ŞARLATAN' DİYEN ÜNLÜLER KARŞIMA ÇIKSIN"

"Mesleği bırakmayı hiç düşünmedim, dobra dobra devam edeceğim. Herkesin dikine gidip açıklarını söyleyeceğim. Bana 'Şarlatan' diyen ünlüler karşıma çıksın konuşalım. Bir ortam namazsız biri varsa hemen anlarım. Yaptığım her işlemden ücret alarak fatura kesiyorum. Yakaza Kavmi beni gördüğü zaman o kişinin bedenindeyse çıkıyor. Ben bana gelen kişiyle göz göze gelmeden işlem yapmaya başlıyorum. 1-1,5 dakikada göndermek zorundayım ve yapıyorum da. Benim ilmim doğuştan geliyor."

Canlı yayında yaptığı cin çıkarma seansıyla gündeme gelen Pelin Hürman: Herkes beni konuşuyor, reklamın iyisi kötüsü olmaz! Herkesten Allah razı olsun
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Son Dakika Magazin Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar - Son Dakika
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